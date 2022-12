Daghoroscoop 15 december - Sterrenbeeld Steenbok: Let op je portefeuille!

VANDAAG JARIG

Jouw liefdesleven kan hollen en stilstaan en dat is toe te schrijven aan de invloed van de wispelturige planeet Mercurius. Het is van belang geen impulsieve besluiten te nemen in de liefde, en het is goed te weten dat jouw basis niet wordt bedreigd. In geval van twijfel is stilstaan de beste optie.

STERRENBEELD RAM

Wees op je hoede voor iemand die ongewoon toeschietelijk is en dus waarschijnlijk iets van je nodig heeft. Misschien hoor je hoe aantrekkelijk je bent, misschien zelfs onweerstaanbaar, maar laat je door hofmakerij niet verleiden tot een slippertje.

STERRENBEELD STIER

Dreigende turbulentie op het werk kan tot uitbarsting komen. Laat je niet op de kop zitten. Het is misschien tijd om toe te geven dat opstappen het beste is. Of dat nu leuk is of niet, er gaat wat veranderen. Een afspraak kan je ineens tegenstaan.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Kijk vooruit en probeer vast in te lopen op begin volgend jaar. Zet een ruwe planning op zodat je bent voorbereid op de dingen die gaan komen. Een ongewoon samenzijn zal in de smaak vallen. Haal banden van vroeger aan.

STERRENBEELD KREEFT

Samenwerking verloopt goed en je kunt profiteren van de inzet van anderen. Je kunt jouw partner een handje helpen door achter de schermen te assisteren. Zorg dat je er voor de ander bent. Reisplannen kunnen worden vastgelegd.

STERRENBEELD LEEUW

Wensen van kinderen kunnen noodzakelijk maken dat je eigen verlangens opschort. Reorganiseer jouw huishouden als je thuis het overzicht kwijt bent. Voor vrijgezellen zit er romantiek in de lucht; iemands magnetisme is erg sterk.

STERRENBEELD MAAGD

Probeer ondanks veelvuldige onderbrekingen jouw zaken in de hand te houden. Doe ademhalingsoefeningen of yoga als je naar uitbundigheid neigt. Een amusant gesprek kan tevens leerzaam blijken. Een reis moet misschien worden uitgesteld.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Je kunt moe zijn of humeurig en je bent misschien niet opgewassen tegen een creatieve of intellectuele uitdaging. Doe routinewerk dat niet te veel van je eist. Bedenk een alternatief voor een te kostbaar geschenk.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Blijf liever trouw aan jouw eigen gedachten en gevoelens dan je te laten beïnvloeden door anderen. Pas op: jouw behoefte om andere mensen een plezier te doen kan jezelf op achterstand zetten. Profiteer van een tip van een zakenrelatie.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Een gebeurtenis kan je veel leren over jezelf of een naaste. Emoties kunnen je aanvankelijk overdonderen, maar wat aan het licht komt zal voor iedereen het beste zijn. De enige domme vraag is: een niet gestelde vraag.

STERRENBEELD STEENBOK

Let op jouw portefeuille als je de stad ingaat; wees alert als mensen tegen je aan botsen of te dichtbij komen. Vergelijk prijskaartjes, ze kunnen verkeerd of verwisseld zijn. Eet vanavond buiten de deur, maar dichtbij huis.

STERRENBEELD WATERMAN

Vrienden of collega’s kunnen wilde plannen hebben en het zal je geen moeite kosten eraan mee te doen; je bent dol op gekke gebeurtenissen. De relatie met een huisgenoot kan ineens ingewikkeld worden. Probeer begrip op te brengen.

STERRENBEELD VISSEN

Je zult zich kwetsbaar voelen als een privékwestie te delicaat is om met iemand te bespreken. Ook verliefdheid kan je onzeker maken; durf wat openhartiger te zijn. Vertel liever niet wat je niet rondgebazuind wilt hebben.

