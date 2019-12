Geniale groentengerechten van Jamie Oliver

Paddenstoelen stroganoff met crunchy cornichons, geurige kappertjes, romige whiskysaus & peterselie

(2 personen) 400 g gemengde paddenstoelen ~ 1 rode ui ~ 2 tenen knoflook ~ 4 zilveruitjes ~ 2 cornichons ~ 4 takjes verse bladpeterselie ~ olijfolie ~ 1 el kappertjes ~ 50 ml whisky ~ gerookte-paprikapoeder ~ 80 g demi crème fraîche

Bereid om te beginnen alle ingrediënten voor: maak de paddenstoelen schoon en scheur de grotere in stukjes. Pel de rode ui en knoflook en snijd ze in dunne ringen en plakjes. Snijd de zilveruitjes en cornichons flinterdun. Pluk en snipper de peterselieblaadjes, en snijd de steeltjes fijn. Zet een grote, droge koekenpan met antiaanbaklaag met de paddenstoelen en rode ui op hoog vuur, schud de pan om ze uit te spreiden en bak ze 5 minuten terwijl je regelmatig roert (hierdoor komt de nootachtige smaak goed los). Sprenkel er 1 el olie over en doe de knoflook, zilveruitjes, cornichons, peterseliesteeltjes en kappertjes erbij.

Schenk na 3 minuten de whisky in de pan, kantel hem voorzichtig om de vlam in de pan te laten slaan, of steek de alcohol voorzichtig aan met een lucifer (pas op je wenkbrauwen!). Voeg nadat de vlammen gedoofd zijn ¼ tl paprikapoeder, de crème fraîche en peterselie toe, en meng alles goed. Giet er een scheutje kokend water bij om het paddenstoelenmengsel een mooie, sausachtige consistentie te geven en voeg naar smaak zeezout en zwarte peper toe. Verdeel de stroganoff over de borden, strooi er een snufje paprikapoeder op en geef er luchtige rijst bij.

Energie: 251 kcal, vet: 13,9 g, verz.ver: 5,2 g, eiwit: 6,7 g, khd: 11,9 g, suiker: 7,9 g, zout: 0,8 g, vezels: 4,3 g

Geniale groentetajine met saffraan, ingelegde citroen, abrikozen, couscous & geroosterde amandel

(6 personen) 1 plukje saffraan ~ 4 tenen knoflook ~ 4 cm verse gemberwortel ~ olijfolie ~ 1 tl gemalen komijn ~ ½ tl kaneel ~ 1 tl ras el hanout ~ 1 el zongedroogde tomatenpasta ~ 2,5 kg gemengde groenten, zoals aubergine, courgette, wortel, kerstomaatjes, rode ui, flespompoen en verschillende kleuren paprika ~ 1 blik (400 g) kikkererwten ~ 100 g gedroogde abrikozen ~ 1 ingelegde citroen ~ 300 g couscous ~ ½ bos gemengde verse kruiden, zoals dille, munt en bladpeterselie (15 g) ~ 20 g amandelschaafsel

Laat de saffraan in een kan met 500 ml kokend water wellen. Pel en schil intussen de knoflook en gember, snijd ze in dunne plakjes, doe ze met 2 el olie en de komijn, kaneel en ras el hanout in een grote, zware braadpan en zet op matig vuur. Doe de tomatenpasta in de pan, blijf een paar minuten regelmatig roeren en giet het saffraanwater erbij. Bereid de groenten voor, snijd ze in grove stukken en doe ze in de pan. Voeg de kikkererwten (met vocht en al) toe. Snijd de abrikozen en de ingelegde citroen (gooi de pitjes weg) in grove stukjes, roer ze erdoor en voeg naar smaak zeezout en zwarte peper toe.

Breng aan de kook, leg een deksel op de pan, draai het vuur laag en laat de tajine terwijl je regelmatig roert 45 minuten zachtjes pruttelen, of tot alles heerlijk zacht is. Doe wanneer de groenten bijna gaar zijn de couscous in een kom, giet er zoveel kokend water bij dat de korrels net onder staan, voeg naar smaak zeezout en zwarte peper toe en leg een bord op de kom. Laat de couscous zo 10 minuten staan en roer de korrels met een vork luchtig en los. Pluk de kruiden en rooster het amandelschaafsel. Serveer de tajine en couscous met de geplukte kruiden en het amandelschaafsel.

Energie: 438 kcal, vet: 9,6 g, verz.ver: 1,4 g, eiwit: 16,3 g, khd: 77,6 g, suiker: 27,7 g, zout: 1 g, vezels: 15,8 g

Super spinaziepannenkoeken met avocado, tomaat, hüttenkäse, rode peper en koriander

(6 personen) 1 rijpe avocado ~ 350 g verschillend gekleurde rijpe kerstomaatjes ~ 100 g babyspinazie ~ 3 lente-uitjes ~ ½ bos verse koriander (15 g) ~ 1 limoen ~ extra vergine olijfolie ~ 1 groot ei ~ 1 mok zelfrijzend bakmeel ~ 1 mok halfvolle melk ~ olijfolie ~ 300 g hüttenkäse ~ hete chilisaus

Halveer, schil en ontpit de avocado, en snijd hem in dunne plakjes. Snijd de kerstomaatjes in kwarten en doe ze met de plakjes avocado en een kwart van de spinazie in een slakom. Maak de lente-uitjes schoon, snijd ze in dunne ringetjes, strooi ze samen met de geplukte korianderblaadjes in de kom en knijp de limoen erboven uit. Voeg 1 el extra vergine olijfolie toe, voeg naar smaak zeezout en zwarte peper toe, en zet opzij. Breek het ei in een blender, voeg het bakmeel, de melk, de rest van de spinazie en een snufje zeezout en zwarte peper toe, en mix tot een glad beslag.

Zet een grote koekenpan met antiaanbaklaag op matig vuur, vet hem in met een beetje olijfolie, giet er een dun laagje beslag in en kantel de pan om het over het hele oppervlak uit te laten vloeien. Bak de pannenkoeken maar 2 minuten aan één kant, of tot de onderkant goudbruin is, en leg ze op een stapel op een bord. Beleg de pannenkoeken met kloddertjes hüttenkäse, de avocadosalade en een paar scheutjes chilisaus. Heerlijk met partjes limoen om uit te knijpen en, als je zin hebt, een gebakken eitje.

Energie: 331 kcal, vet: 13,3 g, verz.ver: 4 g, eiwit: 13,5 g, khd: 42,3 g, suiker: 13,5 g, zout: 1,2 g, vezels: 3 g

Briljante bhajiburger met korianderyoghurt, mangochutney en krokant pappadumstrooisel

(4 personen) 1 rode ui ~ 2 tenen knoflook ~ 2 verse groene pepers ~ 1 grote bos verse koriander (60 g) ~ 75 g paneer (Indiase kaas) ~ 200 g flespompoen ~ 4 cm verse gemberwortel ~ 100 g bloem ~ 1 limoen ~ 2 tl currypasta ~ olijfolie ~ 75 g yoghurt ~ 1 kropje little gem sla ~ 4 zachte hamburgerbroodjes ~ 2 ongebakken pappadums ~ mangochutney

Pel de ui en knoflook en snijd ze flinterdun. Verwijder de zaadjes en snijd de groene pepers in dunne ringetjes. Hak de koriandersteeltjes fijn en houd de blaadjes apart. Doe alles in een kom. Rasp de paneer en flespompoen er met een grove rasp bij, en de geschilde gember met een fijne rasp. Strooi er de bloem en een snufje zeezout en zwarte peper over en knijp de limoen erboven uit. Voeg de currypasta en 50 ml water toe en meng alles goed. Doe 2 el olie in een grote koekenpan met antiaanbaklaag op matig-laag vuur. Verdeel het groentemengsel in 4 gelijke porties, leg ze in de pan en druk ze een beetje plat zodat de ronde schijfjes ongeveer dezelfde diameter hebben als de broodjes. Bak ze in totaal 16 minuten, of tot ze rondom goudbruin en gaar zijn, en keer ze elke paar minuten om.

Maal het grootste deel van de korianderblaadjes intussen in een vijzel tot een pasta, roer de yoghurt erdoor en voeg naar smaak zeezout en zwarte peper toe. Snijd de sla in flinterdunne reepjes, snijd de broodjes open (warm ze als je wilt eerst op) en leg de pappadums 30 seconden in de magnetron. Verdeel de korianderyoghurt over de snijkanten van de broodjes, breek de pappadums in kleine stukjes en strooi ze erop. Leg de krokante bhaji burgers op de broodjes, maak ze af met een lepeltje mangochutney, een paar korianderblaadjes en de sla, leg de kapjes erop en druk ze zachtjes aan.

Energie: 493 kcal, vet: 15,4 g, verz.ver: 4,8 g, eiwit: 17 g, khd: 75,2 g, suiker: 20,7 g, zout: 1,9 g, vezels: 6,2 g

Al jaren maakte Jamie Oliver zich hard voor gezondere maaltijden op scholen en die missie trekt hij nu door naar de eettafel thuis. Daar mag best meer groente op, vindt de Britse superkok. Met zijn nieuwste boek VEG geeft hij alle input die je daarvoor nodig hebt: simpele, maar geniale groentengerechten die snel klaar zijn. (€ 29,99, Kosmos Uitgevers)

