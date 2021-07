Carla in Tunesië: ’Je mag springen van blijdschap als je levend uit het ziekenhuis komt’

Carla (r) met haar dochter en man: „Hier doen ze zo’n lockdown een weekje wel en dan weer een weekje niet” Ⓒ Eigen beeld

In de rubriek ’Corona in…’ bespreken we de coronasituatie in het buitenland, door de ogen van een VROUW-lezeres. Vandaag Carla Lorje-Fhaiem (61). Ze woont in Sousse, Tunesië, met haar man Ameur (56) en haar dochter Jihene (30). Sinds enige tijd gaat het heel erg slecht in Tunesië en schieten de besmettingscijfers omhoog. „De ziekenhuizen hier zijn werkelijk een ramp.”