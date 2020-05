Daghoroscoop 22 mei

VANDAAG JARIG

U kunt dit jaar meer gaan verdienen: uw werklust en arbeidsethiek zorgen voor geld op de bank. Als na de zomer werkopdrachten afnemen kunt u daar beter mee omgaan dan veel anderen. Wacht rustig af tot het tij weer keert. Voor renovatie van uw huis is de periode 22/8 – 22/9 gunstig.

RAM

Aan verplichtingen moet worden voldaan en hopelijk bent u daartoe bereid. Iemand in uw kennissenkring kan een schouder nodig hebben om op uit te huilen en u bent in staat een praktisch en hoopgevend advies te geven.

STIER

Uw reacties en houding t.o.v. specifieke omstandigheden eens onder een loep leggen kan u helpen erachter te komen of uw gedrag voor of tegen u werkt. Vermijd overbodige conflicten. Geef niet uzelf de schuld als plannen niet doorgaan.

TWEELINGEN

Het zal een positieve uitdaging zijn om uw deskundigheid te delen met een groot gehoor. Laat u niet van uw stuk brengen als u zich iets nieuws wilt eigen maken. Vraag u af of onafhankelijkheid zwaarder weegt dan zekerheid.

KREEFT

Een plotseling besluit om er even tussenuit te gaan is een goed besluit; denk er niet langer over na. Pak uw tas en ga op pad. Op zoek naar ander werk kunt u overwegen u als vertaler te vestigen; u hebt daarvoor aangeboren flair.

LEEUW

Intense frustratie kan u ertoe brengen alles in het werk te stellen om een zaak aan het rollen te krijgen. Maak u niet kwaad als u met een dominant iemand te maken hebt; u bent inventief genoeg om de ander te slim af te zijn.

MAAGD

Uw energie kan vandaag te wensen overlaten en de motivatie om obstakels op te ruimen kan ontbreken. Deze invloed van de kosmos gaat voorbij. Relaties kunnen nu weinig vriendschappelijk zijn en onenigheid is waarschijnlijk.

WEEGSCHAAL

Verantwoordelijkheden die u niet accepteert en zaken die u onder het tapijt schuift komen toch aan het licht; verberg geen feiten. Besteed aandacht aan noodzakelijkheden en fundamentele zaken en kies zorgvuldig.

SCHORPIOEN

: Geen dag voor experimenten of een nieuwe aanpak; er kan van alles gebeuren. Houd vast aan uw doel,w ideeën en aan hetgeen in het verleden goed en juist is gebleken. Stel u vastberaden op tegen medewerkers met problemen.

BOOGSCHUTTER

Wees sterk en vastbesloten als u een standje moet uitdelen of kritiek moet leveren. U kunt te maken krijgen met moeilijker dan gebruikelijke levenskwesties. Er heerst niet louter somberheid, maar u wordt wel getest.

STEENBOK

Veranderingen in werktijden, werkvoorwaarden of invoering van nieuwe technologie kunnen gunstig uitpakken, al hebt u waarschijnlijk nog niet het hele verhaal gehoord. Een bijeenkomst met collega’s dreigt een flop te worden.

WATERMAN

De sobere toon van vandaag kan te maken hebben met een plechtig moment. Zorg ervoor dat er op uw gedrag niets valt aan te merken en houdt u aan de regels als u wilt dat autoriteiten zich bereidwillig opstellen jegens u.

VISSEN

Een overdreven kritische houding moet te allen tijde worden vermeden en zeker op dit moment. Doe uw uiterste best, thuis, op het werk en in uw sociale leven. Meer dan dat kunt u niet doen. Laat uw zelfvertrouwen niet ondermijnen.