In het nieuws Saskia’s broer werd doodgestoken: ’De dader had niet vrij mogen rondlopen’

Door Sanne Bakker Kopieer naar clipboard

’We hebben gevochten als leeuwen om de feiten boven tafel te krijgen.’ Ⓒ Roel Dijkstra

De 38-jarige Joost Wolters werd op 27 juli 2017 zonder aanleiding doodgestoken in een Amsterdamse metro, door een psychiatrisch patiënt op onbegeleid verlof. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Jarenlang zochten zijn vriendin en familie het antwoord op deze vraag. Saskia Wolters (42), de zus van Joost, schreef er het boek What the f*ck?! over.