’En ja, na twee zoons wil ik graag een dochter, een levende’

Onwennig nemen we plaats in de wachtruimte van de poli verloskunde. Ik ben 13 weken zwanger en vorige week ben ik door mijn huisarts doorverwezen naar de gynaecoloog. Hoewel mijn medisch dossier vanuit de verloskundige netjes is doorgestuurd naar het ziekenhuis, wilde de gynaecoloog me op korte termijn ook graag zien. En dus krijgen we vandaag eerst een echo. Ik vind het prima. Dan kunnen we de baby ook weer even zien. Toch voelt het wel vreemd om na alles van vorig jaar weer zwanger op de poli te zitten. Hoe vaak zijn we hier wel niet geweest na de plotselinge bevalling van Joëlle en Féliz? Tijdens hun zwangerschap was ik onder controle van een ander, medisch ziekenhuis, dus op zich heb ik geen nare associaties met waar ik nu ben, maar de herinneringen komen als vanzelf naar boven. Die keer dat ik een maand na het hele drama opeens nog placentaresten in mijn baarmoeder bleek te hebben en ik met spoed naar de verloskamers hier werd gebracht bijvoorbeeld. Of die andere twee keren dat ik er door al die licht positieve testen in de maanden daarna ervan overtuigd was dat ik weer zwanger was, maar dat er op de echo helaas niks bleek te zitten… Brr… Ik wil er nog niet eens meer over nadenken. Gelukkig worden we al snel geroepen door de echoscopist en mogen we mee naar binnen.

„Ik zeg altijd een ’hij’”

‘Dat ziet er prima uit hoor’, zegt ze vriendelijk als ze alles heeft nagekeken. ‘Hij doet het keurig.’ Ik glimlach. ‘Denkt u dat het een jongetje is? Kunt u al iets zien?’ Ik hijs me omhoog en ga naast mijn vriend op een stoel zitten. ‘Oh nee, daar is het veel te vroeg voor hoor’, zegt ze snel. ‘Maar ik zeg altijd: het is een ‘hij’ tot het tegendeel bewezen is.’

Fieuw, denk ik opgelucht. Ondertussen durf ik niet naar mijn vriend te kijken. Toen ik laatst in de auto zei dat ik graag wilde weten wat het geslacht was, zaten we duidelijk niet op één lijn. ‘Waarom?’ vroeg hij verbaasd. ‘Straks is het een jongen en dan?’ ‘Dan is het een jongen’, antwoordde ik terwijl ik mijn schouders ophaalde. ‘Maar we weten allebei dat je een voorkeur voor een meisje hebt…’ Geïrriteerd keek ik hem aan. ‘Ja, is dat heel gek na Joëlle en Féliz? We hebben al een hele kledingkast vol met meisjeskleren. En ja, na twee zoons wil ik graag een dochter, een levende. Het is vast een taboe, maar zo voel ik dat gewoon. En daarom wil ik het graag weten, want als het wel een jongen is, dan houd ik net zoveel van hem, maar dan moet ik wel even omschakelen. Dat snap je toch wel?’ Zuchtend trok hij op. ‘We zien het wel, oké?’ Ik knikte. Wat had het verder ook voor zin om hierover te discussiëren? Als we iets hebben geleerd, is dat alles komt zoals het komt. Maar ja, het verandert verder niks aan mijn nieuwsgierigheid…

Een jongetje of meisje?

Als we na de echo in een apart kamertje plaatsnemen om met de gynaecoloog over het behandelplan te praten, moeten we nog even wachten totdat ze klaar is. Stil kijken we voor ons uit. Uiteindelijk ben ik degene die als eerste praat. ‘Hopelijk krijg ik om de twee weken een echo. Dan houd ik het wel vol. Maar mocht zij er meer tijd tussen willen laten, zullen we dan met 15 weken een geslachtsecho doen?’ ‘Pfff… Daar gaan we weer…’ zegt mijn vriend. Dit keer ben ik degene die zucht. Waarom doet hij nou zo moeilijk? ‘Ik wil het eigenlijk een verrassing laten’, zegt hij dan. ‘Het is toch leuk als we er pas na de bevalling achterkomen?’ ‘Na de bevalling?’ vraag ik. ‘En dan moet ik zeker in mijn kraamweek alle spullen van de meisjes alsnog opruimen als het een jongetje is? Dat kan je toch niet van mij verwachten? Ik wil me gewoon kunnen voorbereiden, is dat zo erg?’ Plotseling wordt alles me teveel. Ben ik nou echt zo onredelijk? En waarom is het geslacht eigenlijk zo belangrijk voor mij? Het is toch een kindje van ons samen? Daar houd ik toch van, no matter what? Toen de meisjes net stil waren geboren, dacht ik na een kwartier ook pas: ’Oh ja, ik zal eens kijken of het echt meisjes zijn’. Maar uiteindelijk deed ik dat niet, want wat maakte dat ook uit? Alsof het minder pijn deed als ze jongens waren geweest… De tranen lopen over mijn wangen en ik leg mijn hand op mijn buik: ’Sorry lief kindje, je bent zo gewenst, dat weet je toch wel?’ Plotseling begin ik heel hard te huilen. Echt top, die hormonen. Ik voel me zo’n emotioneel wrak…

‘Hee, gaat het wel?’ vraagt mijn vriend geschrokken. ‘Sorry, ik bedoelde het niet zo. Echt niet. Ik ben gewoon een beetje gespannen. Het komt allemaal goed he?’ Ik glimlach en begin nog harder te huilen. Alles komt goed… Onbewust zeggen we dat nog steeds tegen elkaar. Terwijl ik mijn best doe om mijn tranen te bedwingen en goed in en uit te ademen, komt opeens de gynaecoloog binnen. ‘Ach, mevrouw Brouwer. Gaat het allemaal wel? Dat valt vast niet mee om hier weer te zijn he?’

Ik knik. Ze moest eens weten…

