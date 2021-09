Denise (33) is biseksueel: ’Mannen vinden dat vooral een opwindend idee’

Buitenland

Weer Afghaans kind overleden na eten giftige paddenstoel in Polen

In Polen is een tweede Afghaans kind overleden na het eten van giftige paddenstoelen. Het is de 6-jarige broer van de 5-jarige jongen die donderdag overleed door dezelfde oorzaak. Het kind had eerder deze week een levertransplantatie gehad, maar dat mocht niet baten.