’Ik vraag me af hoe gezond en saamhorig deze lockdown nog is’

Lieve allemaal, ik ben aankomende augustus 25 jaar zelfstandig ondernemer en dacht dat ik alles wel zo'n beetje had meegemaakt op zakelijk vlak. De eerste lockdown was al bizar. Maar met een redelijke steun konden we allemaal de ballen nog nèt in de lucht houden. Ondertussen flink geïnvesteerd om weer open te kunnen. En dan deze tweede lockdown. Er is geen hogere wiskunde voor nodig om te snappen dat ieder gezond bedrijf hier uiteindelijk kapot aan zal gaan.

Hoe anders is deze lockdown!? Veel kappers krijgen tot op heden ook nog eens geen steun vanuit de overheid ... of een minimale bijdrage. Voor mij persoonlijk is dat bijvoorbeeld slechts een vergoeding van 28% van de salariskosten per medewerker (NOW-regeling). Geen vergoeding van vaste lasten, geen bijdrage aan inkomen, niets.

Ik vind het daarom ook vreselijk frustrerend dat mensen die meestal 'veilig' in loondienst werken, onze zorgen nogal eens bagatelliseren. Ze denken dat alles goed geregeld is. Dat wij (ondernemers) niet moeten zeuren en dat 'gezondheid' van iedereen toch boven alles gaat ... Samen komen we er wel door? Toch? Samen? Maar ik vraag me inmiddels af hoe gezond en saamhorig deze huidige lockdown eigenlijk nog is!

Afhankelijk

Je zal maar ondernemer zijn en medewerkers in dienst hebben die van jou afhankelijk zijn qua inkomen! Ik hoor van menig collega kapper dat ze deze maand al geen salarissen meer kunnen uitbetalen. Andere collega’s betalen 50% en weer anderen nemen nu al afscheid van hun medewerkers. Ze verbranden hun pensioen of steken zich nog jarenlang in extra schulden. Verplaats je eens even in deze ondernemers en bedenk eens hoeveel slapeloze nachten hieraan vooraf gaan!

Je zal maar tiener zijn nu. Samenkomen en uitgaan is voor jongeren écht meer dan een uitlaatklep. Op mijn 18e was uitgaan het enige waar ik op maandagochtend alweer naar uitkeek. Voor de jeugd anno nu is dat echt niet anders. En nu sluiten we onze jeugd allemaal massaal en langdurig op... om bepaalde groepen te beschermen. Wat doet dit mentaal met onze jeugd? En nee, ze stellen zich niet aan... en ja, tijdens de Tweede Wereldoorlog was het nog veel erger. Maar nu is nu.

Mentale gezondheid

Hoe mentaal (en financieel) gezond zijn we straks allemaal op deze manier? Komt er na de Britse variant geen Zuid-Afrikaanse variant? Of een Koreaanse? Waarom nu geen ruimhartige steun? Iets wat wel glashard wordt beweerd. Kunnen sneltesten geen uitkomst bieden? Of de economie gecontroleerd openstellen waarbij ouderen en kwetsbaren meer in lockdown blijven, iets wat deze groepen vaak uit zichzelf al doen?

Heel veel sterkte aan iedereen die slapeloze nachten heeft en laten we hopen dat ze in Den Haag nu het nog net kan, met een beter totaalpakket komen waarbij ze niet alleen aan de kwetsbaren denken... maar aan ons ALLEMAAL! Want zijn we niet allemáál erg kwetsbaar gebleken?

Zorgelijke groet,

Petra van den Burg

Petra’s salon is gevestigd in Goor en ze is expert bij WieWatHaar.nl.