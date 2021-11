Ook Máxima shopt graag over de grens

En dat terwijl de Vlaamse ontwerpers best heel ’fier’ mogen zijn op hun stijlvolle ontwerpen. Niet voor niets shopt onze Koningin Máxima graag over de grens. Het Belgische modehuis Natan is zelfs min of meer haar hofleverancier. Hier kan zij altijd terecht voor welke gelegenheid dan ook als ze op zoek is naar een unieke, maar wel keurige outfit die vaak opvalt vanwege de uitzonderlijk goede snit. Voor de couture-items reist ze af naar de couturier van dit huis, Edouard Vermeulen, die sinds 1983 aan de weg timmert, maar voor de confectielijn kan ze tegenwoordig ook terecht in de boutique op de PC Hooftstraat in Amsterdam.

Ontwerper Christian Wijnands showt regelmatig tijdens de Fashion Week in Parijs en heeft daar intussen ook een vaste klantenkring opgebouwd. Zijn collectie voor deze winter refereert aan de jeugdherinneringen van deze Antwerpse designer waarbij het codewoord nostalgie hoog in het vaandel staat. Daarnaast heeft hij ook een Essentials collectie met luxe breisels die het hele jaar door verkrijgbaar zijn. Uniek is dat deze naadloze breisels in één stuk worden gemaakt op een breimachine, waardoor er een architectonische uitstraling ontstaat.

Het Vlaamse schoenenmerk Komrads is 100% vegan, want het materiaal dat wordt gebruikt, is ’appelleer’. Daarmee bespaart het duurzame sneakermerk jaarlijks ongeveer 26 miljoen liter water. Deze verantwoorde sneakers ogen bovendien hip en opvallend en worden zodoende steeds vaker in het straatbeeld gesignaleerd.

Onlangs werd de multibrandboetiek Verso geopend in Antwerpen. Streetwear, tracksuits, hoodies en T-shirts zijn hier te vinden, net als sneakers die in de mysterieuze sneakersafe staan. De ontwerpers lieten zich in de coronaperiode inspireren door Queen of Style, Anna Wintour, die in deze periode zelfs gespot werd in een joggingbroek. Dit was voor het merk het sein dat het luxe joggingpak, de outfit van de toekomst zou worden.

Midirok

Modelabel Xandres zoekt de inspiratie niet louter binnen de landsgrenzen. Voor het aankomende seizoen heeft het merk zich laten inspireren door het Italiaanse sfeerbeeld met glanzende jurken, strepen en aardse tinten als blikvangers. Zandtinten met gebroken wit, perziktinten met goudkleurig satijn, unieke geometrische prints en gestreepte en geblokte stoffen maken de stijl af. Het merk tipt de tijdloze midirok alvast als de absolute musthave. Gedragen in diverse aardekleurtinten, met of zonder unieke prints, met daarop een oversized trui, een T-shirt of glittertrui. Naast de reguliere collectie is er intussen ook een Xandres Gold en Xandres Studio lijn.

Caroline Biss is het modemerk voor zelfbewuste vrouwen die van glamour houden. De kleding staat bekend om de perfecte snit, de eenvoud en het tijdloze, maar wel vaak kleurrijke beeld. Van een knallende feestelijke outfit tot een keurige outfit of een casual kledingstuk, alles kun je hier vinden. Het leuke is dat je je hier van top tot teen kunt kleden,want naast de kleding is er ook een eigen schoenen- en accessoireslijn.

Onderkleding

Omdat niet alleen de bovenkleding maar ook het ondergoed van belang is, brengt lingeriemerk Marie Jo ondermode waarvan je best een glimp mag opvangen onder de kleding. Zoals de Deep plunge shape, met een dieper uitgesneden decolleté voor een mooie, natuurlijke lift van de borsten. De rijkelijk met bloemen geborduurde beha komt in een niet-voorgevormde wire bra variant en een voorgevormde padded bra die transparant en licht aanvoelt.

Nieuwkomer

HNST Jeans is een nieuwkomer op de jeansmarkt die het beste van twee werelden weet te combineren: stijlvolle jeans, maar met een transparante productie en een circulair productieproces in Europa. Oprichters Tom Duhoux en Lander Desmedt gaven hun collectie de titel Nothing to Hidemee en doen een poging om de meest duurzame jeans ooit te maken. „Mensen willen goed doen voor de planeet, maar er ook goed uitzien”, aldus het duo. De collectie is gemaakt van 56% gerecycled katoen van afgedankt textiel, 23% Griekse katoen en 21% lyocell (gemaakt van duurzame eucalyptusbomen). De collectie is niet enorm groot en dus lekker overzichtelijk, bestaande uit 7 modellen voor haar en 5 voor hem in twee wassingen en die langer dan een enkel seizoen meegaan.

Het modieuze, hippe en vaak kleurrijke merk Essentiel Antwerp bestaat al zo’n twintig jaar en levert meerdere lanceringen met diverse thema’s en kleuren per jaar zodat er altijd iets nieuws te shoppen valt. Het aankomende seizoen zijn dat jassen en gebreide items met namen als Botanica en Love Eruption. Deze items kunnen ook gedragen worden met een panty of maillot. Opvallend: de hartjesprints (want ze zijn een liefdevol merk), stippen en zebraprints. Saai is het in deze collectie nooit met opvallende modellen, prints en unieke materialen.