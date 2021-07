’Mijn ex probeert me te overtroeven’

Lieve Sabine, mijn ex-man wil me in alles overtreffen als het gaat om ons kind. Wij zijn drie jaar geleden gescheiden. We maakten veel ruzie en onze dochter leed daar ook onder. De scheiding was daarom een goede keuze. Maar het valt me op dat hij me in alles voorbij wil streven. Toen mijn dochter achttien werd, gaf ik haar een mooi armbandje cadeau. Die armband was niet bepaald goedkoop. Tot mijn verbazing gaf mijn ex-man twee maanden later een peperdure ketting. Sinds kort heeft mijn dochter een vriendje en vroeg ze of er bij ons thuis een tweepersoonsbed kon komen. Ik besloot een mooie twijfelaar via Marktplaats te kopen. Maar bij haar vader staat er nu een hele luxe boxspring! Zo lijkt het met alles te gaan, en ik weet niet goed hoe ik dit moet aanpakken. Ik wil mijn dochter geen dure cadeaus geven, alleen om haar vader af te troeven. Maar hij lijkt dat wel te doen. Wat moet ik doen?

Sabine: „Misschien moet je je dochter gewoon laten genieten van alle mooie spullen die ze ook nog van haar vader krijgt. Ik denk dat je het zelf niet als een wedstrijdje zou moeten zien. En stel dat dat het wel is, dan is dat tussen hem en jou en je dochter heeft er alleen maar voordeel van want zij wordt lekker verwend. Als ik heel eerlijk ben, dan zou ik je willen adviseren om er niet zo’n punt van te maken. Dan krijgt ze van haar vader duurdere dingen. Nou en? Liefde is niet te koop en dat weet je achttienjarige ook wel. Laat haar er gewoon lekker van genieten.

Ook op onze VROUW Facebookpagina hebben de lezeressen advies voor je. Zo vindt Trudy Deen dat je het lekker moet laten gaan. ’Liefde is niet te koop en uiteindelijk herinnert je dochter zich de mooie momenten samen, niet de dure spullen.’

Bianca Niessen denkt ook dat je het los moet laten. ’De liefde die je geeft aan jouw dochter en de band tussen jullie is vele malen belangrijker, daar kan geen cadeau tegenop. Doe alles op jouw manier zoals je het altijd al deed.’

Petra Kuipers – van Acquoij kan zich een beetje vinden in jouw gevoel. ’Niet druk om maken hoor! Erg herkenbaar maar zoals hier ook gezegd wordt: liefde is niet te koop! Mijn ex beweert zelfs dat ik mijn kinderen heb om de kinderbijslag...tsja...Sommige mensen zijn nu eenmaal ’apart’. Ik ga in ieder geval niet meer geven dan ik doe en wat mijn ex doet moet hij maar lekker zelf weten.’

Ik denk dat je dus moet proberen om zelf weg te blijven uit die negatieve spiraal en er op moet vertrouwen dat de band die jij met je dochter hebt, belangrijker is dan de dingen die jullie voor haar betalen. Succes ermee!”

Heb jij ook een vraag voor Lieve Sabine? Stel die dan hier anoniem onder vermelding van Lieve Sabine!