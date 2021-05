Wat vond jij van de eerste halve finale van het Songfestival?

Presentatoren

Chantal Janzen, Edsilia Rombley, Nikkie de Jager en Jan Smit zijn bedolven onder complimenten over hun presentatie skills. Kijkers zijn voornamelijk verbaasd over het feit dat Nikkie het zo goed doet, ondanks ze eigenlijk nooit presenteert. Chantal praatte zelfs een technische onderbreking vol en op het moment zelf heeft niemand het opgemerkt.

Muziek

De muziek viel daarentegen minder in de smaak bij het publiek. Zo tweette er een aantal mensen dat ze dachten dat hun televisie kapot was. Een ander tweette dat het Songfestival ontzettend leuk was om te kijken met het geluid uit. Over Malta wordt trouwens geen slecht woord gesproken, kijkers waren laaiend enthousiast over dat optreden.

Bekijk ook: Kijkers onder de indruk van jurk Chantal Janzen

Davina Michelle

Naast dat er veel lovende berichten zijn over de presentatoren en het hele spektakel over het algemeen, heeft Davina Michelle ook een vracht complimenten gekregen. Zo is er iemand die twitterde dat Davina geheid eerste was geworden met dit nummer, een ander wil haar volgend jaar naar het Songfestival sturen en er zijn enorm veel tweets over haar zangkunsten.

Praat mee

Wat vind jij? Ben je trots op het spektakel dat Nederland heeft neergezet? Wat vind je van alle deelnemers? Hoe vond je de presentatoren? Praat mee via onze Facebookpagina!