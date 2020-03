Weekhoroscoop week 13

Ram

Liefde: Wanneer je naar je geliefde kijkt wordt je prompt weer helemaal verliefd. Plotseling vallen alle kleine irritaties weg en zie je vooral zijn of haar positieve eigenschappen. Wat een schatje is het eigenlijk!

Financiën: Met de nodige creativiteit kun je zomaar iets nieuws beginnen. Waar je eerst wellicht het een en ander zult moeten investeren is de kans op succes vrij groot, zeker als je weinig concurrentie hebt.

Werk: Oude projecten kunnen nu nieuw leven ingeblazen worden. Waar ben je ooit aan begonnen maar heb je nooit afgemaakt? Het kan nu zeker geen kwaad om het gewoon nog eens te proberen.

Persoonlijk: Dit is een goed moment om oude gedachten los te laten, vooral als deze je belemmeren in je ontwikkeling of nieuwe leuke activiteiten in de weg staan.

Stier

Liefde: Probeer iets tactvoller te zijn wanneer je je partner op dingen wijst waar je wat minder tevreden over bent. Hoewel je het niet vervelend bedoeld komt het soms wel zo over.

Financiën: Goedkoop is deze week zeker geen duurkoop en het zijn nog steeds de kleine dingen die het doen.

Werk: Hoewel men je niet snel kwaad krijgt heb je wel de neiging alles op te kroppen en confrontaties uit de weg te gaan. Probeer rustig onder woorden te brengen wat je voelt. Een goede communicatie is het halve werk.

Persoonlijk: Vooral schriftelijk ben je nu op je best. Dit maakt deze week een perfecte periode om een bepaalde e-mail te typen die al een poosje op de agenda stond of… een mooi blog te beginnen!

Tweelingen

Liefde: Alles wat nu gezegd wordt binnen de relatie staat voorgoed in je geheugen gegrift. Dit geldt voor zowel de positieve als negatieve uitspraken…

Financiën: Het is helemaal geen schande om van gedachte te veranderen. Hoewel je eerst je zinnen had gezet op het één, kun je nu best iets anders kopen zonder dat je je hiervoor tegen anderen moet verantwoorden.

Werk: Je hebt deze week meer moeite met opstaan. Probeer toch direct wanneer je wekker gaat je bed uit te stappen. Snoozen is nu funest!

Persoonlijk: Neem wat meer afstand van een bepaalde situatie om een en ander van een afstandje te kunnen bekijken, dit zal veel helderheid verschaffen.

Kreeft

Liefde: Juist op de momenten dat je wat in de war bent is daar je geliefde om de boel fijn te relativeren. Hij of zij kan je nu werkelijk geruststellen.

Financiën: Kies uit twee kwaden hetgeen het minst onvoordelig voor je uitpakt. Dit is geen goed moment om te gokken; kijk vooral naar de feiten.

Werk: Je hebt behoefte aan een werkplek waar je je ook oprecht fijn én veilig voelt. Die plek bepaal je helemaal zelf. Moet je er nog even naar zoeken? Volg je hart!

Persoonlijk: Het lukt je steeds beter om zaken uit het verleden los te laten, of deze je in elk geval niet meer zo te laten raken hetgeen je een zeker gevoel van rust en vrijheid geeft.

Leeuw

Liefde: Je geliefde begrijpt je momenteel beter dan jij jezelf begrijpt. Is het mogelijk dat hij of zij je beter kent dan jij jezelf kent?

Financiën: Je zoekt naar oplossingen maar helaas op de verkeerde plek. Denk in meer voor de hand liggende mogelijkheden; waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

Werk: Maak optimaal gebruik van je creativiteit, je talenten en je wilskracht. Je bent momenteel tot veel meer in staat dan je voor mogelijk houdt.

Persoonlijk: Het geeft je een goed gevoel om iemand te helpen of blij te maken. Het feit dat de ander minder enthousiast reageert dan je hoopte zet echter wel even een domper op de pret.

Maagd

Liefde: Ondanks je goed onderbouwde argumenten heeft je geliefde toch de neiging jouw standpunten weg te wuiven en zijn of haar eigen koers te varen. Of nog erger: zijn of haar wil erdoor te drukken.

Financiën: Dromen zijn niet altijd bedrog, het is maar net wat je ervoor wilt doen en of je bereid bent er iets voor te laten.

Werk: Geef anderen niet zomaar hun zin alleen om aardig gevonden te worden. Hoewel je het fijn vindt om het een ander naar de zin te maken, maakt een al te grote behoefte aan ‘geliefd zijn’ je ook makkelijker manipuleerbaar en je verdient absoluut beter dan dat.

Persoonlijk: Het is letterlijk huilen met de pet op. Janken met een rietje. Echt om alles! Je emoties gaan deze week flink met je op de loop. Waar zit de aan -en uit knop van die tranen?

Weegschaal

Liefde: Je geliefde vindt je meer dan charmant en aantrekkelijk en is bereid om heel veel voor je te doen. Of te laten.

Financiën: Dit is geen moment om te twijfelen over zaken van financiële aard, voor beide opties valt iets te zeggen dus wees niet bang om een keuze te maken. Zolang het je blij maakt is het goed!

Werk: Je bent snel afgeleid waardoor je soms de helft niet meekrijgt. Misschien is het tijd om je hoofd wat rust te gunnen en een paar dagen vrij te nemen?

Persoonlijk: Je kunt pas voor een ander zorgen als je eerst goed voor jezelf zorgt.

Schorpioen

Liefde: Je partner klaagt erover dat je momenteel behoorlijk negatief uit de hoek kunt komen en misschien heeft hij of zij daar ook wel een beetje gelijk in. Wat is eigenlijk het échte probleem Schorpioen?

Financiën: Je bent nu een kei in kopen én verkopen. Door je in de ander te verplaatsen weet je exact de juiste woorden te kiezen waarmee de deal voor jou het beste uitpakt.

Werk: Hoewel je de neiging hebt helemaal op je gevoel te vertrouwen is het wel belangrijk dat je daarnaast ook logisch blijft nadenken. Wat is wijsheid?

Persoonlijk: Hoewel je het heerlijk vindt om even alleen te zijn heb je wel behoefte aan een beetje aandacht. Lang leve What’s App!

Boogschutter

Liefde: Je geliefde hangt aan je lippen. Je beschikt niet alleen over de juiste kennis, je weet het ook nog eens heel boeiend én met de nodige humor te brengen.

Financiën: Stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen. Je kunt beter iets meer betalen dan achter het net vissen.

Werk: Een negen tot vijf baan is iets wat je deze week moeilijk trekt. Kijk het nog even aan en oriënteer je ondertussen op eventueel nieuwe mogelijkheden.

Persoonlijk: Iemand in je omgeving heeft niet bepaald een gunstige invloed op je. Is het mogelijk om het contact met deze persoon te beperken tot het minimum?

Steenbok

Liefde: Geen enkele relatie is altijd alleen maar leuk. Met je geliefde heb je bepaalde problemen, klopt. Maar met een andere partner zou je weer andere problemen hebben. Richt je vooral op de leuke dingen, die zijn er gelukkig ook genoeg.

Financiën: Kijk eerst naar de dingen die wél kunnen in plaats van naar wat niet mogelijk is. Daarbij ben jij niet verantwoordelijk voor ieders welzijn, laat anderen gerust wat meer hun eigen boontjes doppen.

Werk: Doe alleen dingen waar je zelf ook helemaal achter staat. Uit plichtsbesef zeg je nu iets te gemakkelijk ‘ja’ met als gevolg dat je er later spijt van krijgt.

Persoonlijk: Veiligheid is niet altijd een kwestie van zekerheid. Stel je iets flexibeler op en je zult je prettiger voelen dan wanneer je je aan één scenario vastklampt.

Waterman

Liefde: Een meningsverschil met je partner hoeft niet een andere leuke afspraak in de weg te staan. Maken jullie ruzie juist voor jullie samen iets leuks zouden doen? Blijf er niet in hangen, ga gewoon mee en geniet.

Financiën: Je hebt zoveel wensen dat het je moeite kost om een keuze te maken waar je nu het beste je geld aan kunt besteden. Misschien toch beter nog even op de bank laten staan?

Werk: Durf hoog in te zetten. Waarom zou je met minder genoegen nemen als dat wat je echt wilt met een beetje goede wil ook daadwerkelijk haalbaar is?

Persoonlijk: Als het even niet lukt is het beter om even pas op de plaats te doen dan uit alle macht door te denderen. Laat je leiden door de situatie en go with the flow.

Vissen

Liefde: Je partner vraagt je om iets voor hem of haar te doen waar je eigenlijk geen zin in hebt. Je kunt beter gewoon ‘nee’ zeggen dan dat je eraan begint en vervolgens niet afmaakt

Financiën: Dit is een goed moment om wat meer aan de toekomst te denken en hier het heden op aan te passen. Wat moet nu echt anders om later meer financiële zekerheid te hebben?

Werk: Hoewel men het niet met je eens is, zullen ze later inzien dat jij het bij het rechte eind had. Laat je niet weerhouden door andermans eigenwijsheid maar durf het zelf te zijn!

Persoonlijk: Je hebt de behoefte om jezelf nuttig te maken. Als dit enigszins mogelijk is op de manier waarop jij dit wilt; wat let je?