’De echte ellende begon toen mijn man thuis ging werken’

„Ironisch genoeg leerden mijn man en ik elkaar elf jaar geleden kennen tijdens een vakantie in Mexico, waar we samen Corona dronken tijdens een salsa-avond. De klik bleef ook na de vakantie aanhouden en de liefde begon te groeien. We gingen samenwonen, stapten in het huwelijksbootje en kregen twee kinderen (nu 8 en 6).

Natuurlijk hadden mijn man en ik voor corona ook ups en downs. Dat hoort er bij. De echte ellende begon pas toen mijn man moest gaan thuiswerken. Zelf werkte ik al jaren thuis als tekstschrijver, maar voor mijn man was dit concept helemaal nieuw. Waar ik het liefst de hele dag in stilte werk om me te concentreren op mijn werk, belt mijn man de hele dag luidruchtig met zijn klanten. De wekelijkse vrijdagmiddagborrel met zijn collega’s gaat sinds het thuiswerken gewoon door; om 15:00 uur gaat de videochat aan en doen ze een pubquiz met het team. Hartstikke leuk voor hem, maar hallo, ik probeer ook te werken!

Papa is druk

En toen kwamen de kinderen ook nog eens thuis te zitten… Ze hadden al snel door dat ze met hun huiswerkvragen niet bij hun vader terecht konden. „Papa is aan het werk, ga maar naar mama toe.” Of: „Mama kan je veel beter helpen dan ik.” Dat soort opmerkingen haalden het bloed onder mijn nagels vandaan. Waarom kon hij niet een keer standby staan voor de kinderen?

Die vraag stelde ik hem altijd als de kinderen naar bed waren. Dan kwamen de smoesjes: dat heb ik niet gezegd, dat bedoelde ik niet zo of hij beweerde dat de kinderen niet bij hem waren geweest. Natuurlijk begreep hij dat ik wel wat hulp van hem kon gebruiken. „Schatje, je hoeft toch niet alles alleen te doen? Ik ben er toch voor je?” Ik hoefde maar een gil te geven en hij zou me gaan helpen.

Engelengeduld

Die gil heb ik regelmatig gegeven, maar op de momenten dat ik zijn hulp kon gebruiken kwam het hem niet uit. Dus ’gilde’ hij terug naar mij toen de kinderen opstandig werden door zijn advies. Hij zei namelijk tegen de kinderen dat ze heus wel wat zelfstandiger konden gaan werken. Hoe moeilijk was het om naar YouTube-filmpjes te kijken waarin ze rekensommen uitleggen? Hij wenste dat zijn school zo makkelijk was vroeger. Waarop ik alsnog achter mijn computer vandaan kroop om de kinderen te helpen. „Zie je wel, jij hebt engelengeduld. Dit is beter aan jou besteed”, zei hij dan.

Koptelefoon

Toen het nieuws kwam dat de scholen weer opengaan, sprong ik een gat in de lucht. Ik kan nu al niet wachten totdat ze gaan aankondigen dat het thuiswerken niet meer hoeft. Tot die tijd zet ik mijn noice-canceling koptelefoon op. No way dat ik langer ga luisteren naar de gesprekken die mijn man de hele dag voert. Zodra we beiden de laptop dichtklappen aan het einde van de werkdag, luister ik weer met liefde naar hem.”

De rubriek opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen.