Moeten rokers meer zorgpremie betalen?

Rokers

De kwaliteit van het Nederlandse zorgstelsel gaat achteruit. Wachtlijsten worden langer, behandelmogelijkheden en medicijnen worden duurder en er is een hoog personeelstekort onder zorgmedewerkers, zo valt te lezen in het Parool. Eén van de redenen voor het oplopen van de zorgkosten is een ongezonde leefstijl. Slechte leefstijl verhoogt de kans op op hart- en vaatziekten, diabetes en sommige kankervormen, is te lezen op Zorgwijzer. Uit het onderzoek van het Zorginstituut blijkt dat 40 procent vindt dat rokers meer zouden moeten bijdragen aan de zorg. 20 procent van de Nederlanders vindt zelfs dat ze voorrang zouden moeten krijgen op mensen met een ongezonde leefstijl.

Preventie

Als andere oplossing voor de dreigende zorgcrisis, zou er meer aandacht moeten komen voor het voorkomen van ziekten, in plaats van ze te moeten behandelen. Dat vindt 80 procent van de deelnemers van het onderzoek van het Zorginstituut. Zo kan bijvoorbeeld de belasting op fruit en groenten verlaagd worden. Of snackautomaten op scholen verbannen. Door dit soort preventieve maatregelen, zou de keuze om gezonder te leven makkelijker moeten worden. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat mensen alsnog dezelfde hoeveelheid zorg nodig hebben, maar dan op latere leeftijd. Dat is te lezen in Trouw.

Reacties

Anneke vindt juist dat rokers korting zouden moeten krijgen op zorgpremie.

Deze twitteraar vindt dat rokers te veel zorg opnemen.

Saskia vindt dat er geen verschil moet zijn in de zorgrechten.

Deze twitteraar vindt het onderzoek problematisch.

Praat mee

