Elke avond huiswerk maken met je kind... Moet dat?

We legden haar vraag voor aan Maureen Nuijen, brugklasmentor van het IJburg College in Amsterdam. „We merken wel vaker dat kinderen die net van de lagere school komen moeite hebben met het plannen van huiswerk. Die brugklassers hebben de neiging om huiswerk voor zich uit te schuiven. Al zie je ook verschil tussen kinderen: zo hebben sommigen hun huiswerk altijd keurig af, en maken anderen zich er totaal niet druk om.”

Bemoeien

„Ook bij ouders zie ik veel verschil. Sommige ouders zijn heel erg bezig met het huiswerk, zij helpen met alles. Anderen laten het veel meer los. Het ligt ook heel erg aan je kind. Ik hoor kinderen die absoluut niet willen dat hun ouders/verzorgers zich ermee bemoeien. Maar er zijn ook kinderen die het juist fijn vinden als papa en/of mama even meekijkt. Luister daarin naar je kind, maar ga niet op zijn/haar huid zitten.”

„Natuurlijk moet een kind het uiteindelijk zelf doen, maar soms is het goed om hem/haar even op weg te helpen. Ook is het goed als mensen op de hoogte zijn van wat hun kind moet maken. Houd de studiegids of Magister in de gaten. En als je het idee hebt dat het niet goed gaat, kun je altijd nog de mentor erbij betrekken.”

Huiswerkinstituut

„Soms duurt het ook even voor kinderen op de middelbare school ’landen’. Dan moeten ze even wennen, meestal komt het wel goed. Op onze school kunnen kinderen na school extra les krijgen in de vakken waarin ze niet zo goed zijn, en/of waarmee ze moeite hebben.”

„Als het dan na verloop van tijd nog altijd niet zo goed gaat, raden we extra bijles aan bij bijvoorbeeld een huiswerkinstituut. Daarmee hebben we goede ervaringen. Want het kan niet de bedoeling zijn dat mensen naast hun baan ook nog veel bezig zijn met het huiswerk van hun kind(eren). Bovendien: een beetje vertrouwen in je kind is op z’n plaats.”

