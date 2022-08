Simone (45): ‘Ik gooide mijn leven overhoop na mijn veertigste’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Absoluut niet. Ik voel me 28. Op mijn 24e werd ik voor het eerst moeder, waardoor mijn kinderen inmiddels allemaal volwassen zijn. Hierdoor kan ik nu weer lekker van het uitgaansleven genieten. Ik ga zelfs af en toe met mijn kinderen op stap. Ze grappen thuis weleens dat ik ’oud en saai’ ben, maar stiekem vinden ze het heel leuk dat ik zo nu en dan naar dezelfde festivals ga.”

Heb je een beautygeheim?

„Veel bewegen en water drinken. Gezond eten vind ik ook belangrijk, maar ik blijf een Bourgondiër. Ik eet wat ik wil, dus dat moet ik wel een beetje compenseren in de sportschool. Op mijn achttiende ben ik begonnen met sporten en daarna ben ik er nooit meer mee gestopt. Ik ben minimaal vier à vijf keer per week in de sportschool te vinden en inmiddels heb ik er zelfs mijn werk van gemaakt. Voorheen werkte ik als allround medewerker in een apotheek, maar mijn hart ging daar niet sneller van kloppen. Drie maanden geleden heb ik de switch gemaakt en dat is een hele goede keuze geweest. In feite heb ik nu, als allround fitnessmedewerker, mijn droombaan.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn innerlijk, omdat ik enthousiast en vrolijk ben. Qua uiterlijk ben ik het meest te spreken over mijn ogen en uitstraling. Daar krijg ik ook de meeste complimenten over. Je ziet gewoon dat ik geluk uitstraal.”

Waarmee ben je minder blij?

„Aan mijn drie zwangerschappen heb ik flink wat striae overgehouden. Ik heb mijn lichaam helemaal omarmd, maar dit blijf ik toch minder mooi vinden.”

Ben je waar je had willen zijn in je leven?

„Zeker, na mijn veertigste heb ik mijn leven overhoop gegooid. Ik had dus eerst mijn baan in een apotheek en was moeder van drie kinderen, maar besteedde weinig aandacht aan mezelf. Oprah Winfrey heeft ooit gezegd dat je pas na je veertigste echt weet wie je bent en wat je wilt, en dat is mij altijd bijgebleven. Na mijn veertigste heb ik een aantal grote veranderingen in mijn leven in gang gezet. Ik ben 22 kilo afgevallen, kreeg een nieuwe partner en behaalde mijn diploma tot voedingsdeskundige. Ook op werkgebied ben ik eindelijk gaan doen waar ik echt gelukkig van word. Inmiddels heb ik door al die veranderingen de mooiste versie van mezelf bereikt.”

Wat houdt je jong?

„Festivals! Ik geniet daar enorm van. Ik houd van house, hardcore en alles daartussenin. De rode draad op deze festivals is het jonge publiek. Ik kan daar ontzettend goed mee levelen. Verder is sporten voor mij heel belangrijk. Mijn lijf is niet gemaakt om stil te zitten. Na een avondje Netflixen op de bank word ik al onrustig.”

Heb je een levensles?

„Luister vooral niet naar de meningen van anderen. In onze maatschappij moet je altijd aan een bepaald beeld voldoen, maar probeer je daar niet te veel van aan te trekken. Het is belangrijker dat je zelf lekker in je vel zit.”

