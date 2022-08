’Door zijn betweterigheid belandden we op een doodeng pad langs een ravijn’

Testosteron

Emma (49): „Ivo wilde een dag survivallen in de Ardennen. Ik vond dat wat ambitieus voor iemand die thuis bepaald niet sportief is. Maar goed, onze puberzoon zag het ook wel zitten, ik ging er maar van uit dat het hun band zou versterken en bleef zelf op de camping. Ze zouden rond zeven uur terug zijn. Om acht uur werd ik ongerust en om negen uur stond ik op het punt de politie te waarschuwen, toen ze net de camping opreden. Ivo kwam amper de auto uit, zo gesloopt was hij van het klimmen, vallen en waden. Onze zoon was lichtelijk in paniek, want zo kende hij zijn vader niet. Pas na vijf dagen was mijn man weer een beetje mens. Kantoortijgers moeten dit soort dingen niet willen, maar ja, testosteron, hè?”

Hangry

Truus (48): „Door schade en schande geleerd: een maaltijd niet uitstellen ’tot na het museum’ of ’tot we in Valencia zijn’. Mijn man wordt een kribbige kleuter als hij een lage bloedsuikerspiegel heeft.”

Doehetzelver

Nance (54): „Het waterpas maken van de caravan is voor mijn man om een of andere reden een roeping. In de caravan zit gewoon een tool om hem af te stellen, maar Theo wil het per se met de hand doen. Er moet een boor en een echte waterpas voor mee, de gereedschapskist neemt de ruimte van een complete koffer in. Ik heb er geen geduld voor. Kan intussen rustig een uur door een supermarché lopen en als ik dan terug ben, is hij nog bezig. Het is geen reden voor echtscheiding, maar ergerlijk is het wel.”

Uitslover

Lena (41): „Mijn man denkt echt dat de dames van het animatieteam hem enig vinden en gaat zich dan enorm uitsloven bij de aquarobics of andere activiteiten. Ik kan het niet aanzien, maar het voordeel van een resort is dat het groot genoeg is om even ergens anders heen te vluchten.”

Tot het gaatje

Carine (30): „Marcel is iemand die alles uit een vakantie wil halen, ’want het heeft geld gekost’. Dat leidt meestal tot idiote dingen: tijdens een hittegolf de Akropolis beklimmen, alles willen doen wat het resort te bieden heeft, snorkelen tot hij blauw ziet. En boos worden als ik na vijf uur sjouwen door Berlijn even wil zitten, ’want we hebben hier maar drie dagen!’ We hebben daar op vakantie meer ruzie over dan we thuis de rest van het jaar hebben. Het liefst zou ik zeggen: ’Zoek het maar uit, ik blijf hier.’ Maar dan ben ik weer bang dat hem iets zal overkomen, dus ik ga toch mee. Ik ben altijd blij als we weer thuis zijn.”

BBQ-show

Amanda (38): „Mijn man barbecuet op de camping alsof hij meedoet aan Grillmasters. Het is een hele show, hij verveelt iedereen met zijn verhalen over pulled pork en hij wil dat alle buren komen proeven, terwijl socialiseren wel het láátste is waar ik zin in heb op vakantie. Ik geef eerlijk toe dat ik weleens een extra lange wandeling met de hond ga maken als hij weer bezig is.”

Bitte?

Judith (38): „Tenenkrommend: als hij in steenkolen-Duits probeert te bestellen om niet op een toerist te lijken en de ober in vloeiend Nederlands of Engels antwoordt.”

Iets te relaxed

Henriëtte (41): „Meer dan eens gesnauwd tegen mijn iets te relaxte man: ’Als je nou nog één keer verdwijnt om koffie te gaan halen tijdens de final boarding call, ga ik van je af!’”

Betweter

Peet (36): „Mijn ex-man kon niet zo goed omgaan met tegenvallers. Hij ging mopperen als een vlucht vertraagd was, verhaal halen als het uitzicht in het hotel niet exact zoals op het plaatje was en zocht bij omstanders steun als hij even moest wachten tot hij aan de beurt was. Hij mocht me op vakantie ook graag dingen leren waar hij de ballen verstand van had en maakte graag grapjes ten koste van anderen. Ik weet niet waarom ik dat vorig jaar opeens allemaal scherper zag dan in de veertien jaar daarvoor, maar hij is nu niet voor niets mijn ex.”

Mopperpot

Zeinab (44): „Ik ben de planner, hij is de klager van ons twee. Als er iets misgaat, is dat dus altijd mijn schuld. Het bed is te zacht, de vering van de huurauto deugt niet, het hotel heeft zeventien sportkanalen maar nét niet het kanaal dat hij wil zien, de zon schijnt niet, de zon schijnt te fel, de zee is te zout, et cetera. Ik heb ooit de regel ingesteld dat hij maar één keer per dag ergens over mocht klagen. Dat hield hij welgeteld twintig minuten vol. Toen was het ijs ’te koud’. Ik droom er soms van om in mijn eentje op vakantie te gaan.”

Route touristique

Ellen (51): „Vaste prik op elke vakantie: mijn man weet het beter dan het navigatiesysteem en door zijn ’kortere route’ rijden we dan weer over een doodeng geitenpaadje langs een ravijn. Dit is trouwens ook onze terugkerende vakantieruzie, gek hè?”

Alle tijd

Sascha (59): „Ik ben een laten-we-maar-alvast-gaan-vrouw. Hij is een we-hebben-alle-tijd-man. Wat prima is als we samen met de auto op stap zijn en de tijd aan onszelf hebben. Maar niet als je echt op tijd weer aan boord van je cruise moet zijn. Zelden ben ik zo woedend op hem geweest als toen we door zijn gedrentel en gedraal (’Laten we nog even hier gaan kijken’) en zijn optimisme over een taxi nemen (geen taxi te krijgen!) te laat in de haven waren en het schip in de verte zagen wegvaren. Twintig oproepen van de steward op zijn mobiel, die de sufferd op stil had gezet ’want het is vakantie’. We moesten op eigen kosten naar de volgende bestemming vliegen, hadden alleen mijn handtas bij ons en tijdens een etmaal rondhangen op een vliegveld en een cruiseterminal kon ik wel janken als ik dacht aan onze fijne hut. Sindsdien ben ik de timemanager van ons twee, iets waar hij zich dan weer aan ergert.”

Gillen

Mies (63): „Vakantie in de jaren tachtig. Hij rijdt, ik zit met mijn vinger op de kaart te navigeren door Noorwegen. Hij, verwijtend: ’Kijk toch eens om je heen, je mist het uitzicht!’ Ook hij, even later, weer verwijtend: ’Waar moeten we nu heen? Jij zou toch kaartlezen?!’ Gillende ruzie op de Hardangervidda. Leve de komst van het navigatiesysteem!”

Businessclass

Linda (38): „Mijn man vliegt veel voor zijn werk en is gewend aan handbagage, snel inchecken en voor het boarden even iets eten in een goed restaurant. Dat is een heel andere ervaring dan met drie kleine, opgewonden kinderen een vakantievlucht voor de boeg hebben. Hij kan dan ontzettend mopperen: ’Dit soort toestanden heb ik anders nooit.’ Dieptepunt in ons huwelijk: toen de stewardess hem als frequent flyer een upgrade gaf en hij in de businessclass verdween en ik met de kinderen in economy moest zitten. Hij beweerde dat hij echt nog wat moest werken. Op de bestemming heb ik hem drie dagen de volledige verantwoordelijkheid voor de kinderen gegeven, omdat ik echt nog wat moest uitrusten.”

Niet te volgen

Katelijne (29): „Mijn vriend maakt soms vreemde keuzes. Er gaat een boek van 5 kilo mee in zijn handbagage, maar hij zal er geen letter in lezen. Daarentegen pakt hij niet één net shirt in, zodat ik dagenlang tegen een oud T-shirt aankijk dat hij elke avond even uitspoelt. Om geld te besparen, koop ik lekkere dingen in een supermarkt voor op de hotelkamer, hij eet en drinkt gedachteloos de minibar leeg. Op een markt in Barcelona kocht hij ooit een vintage tuinset. We hebben geen tuin en het verschepen kostte echt een fortuin. Het is wat hem leuk maakt, maar ik word er ook weleens gek van.”

Leugenaar

José (71): „Als hij thuis aan iedereen loopt te vertellen dat het een gewéldige vakantie was, terwijl hij twee weken heeft lopen zuchten over het weer, het huisje, het niet ijskoude bier, de muggen, de buren, de zee, de bedden en de tv waarin twee pixels ontbraken. Waren we echt allebei op dezelfde vakantie?”

Wijnsnob

Rianne (48): „Op de camping drinkt hij gewoon bier, maar in een Frans restaurant wordt mijn man opeens een wijnsnob. Ik weet vrij zeker dat ze in de keuken in ons eten spugen voor ze het serveren, hij is echt vreselijk op zo’n moment.”

*Let op Sommige namen zijn om privacy-redenen veranderd.

