’Werknemers met kinderen moeten meer vakantiedagen krijgen’

Een vierdaagse schoolweek komt vanwege het lerarentekort in veel grote steden, steeds dichterbij. Voor tweeverdieners is dit, naast de roostervrije dagen en de woensdagmiddag, een nieuwe dag waarvoor ze een oplossing moeten vinden. Detacheerder Brunel deed daarom onderzoek naar (extra) vrije dagen, onder 1.650 werkende Nederlanders van18 jaar of ouder.

Geboorteverlof

Uit het onderzoek blijkt dat 27% van de ondervraagden vindt dat werknemers met kinderen meer vakantiedagen moeten krijgen dan hun kinderloze collega’s. Een op de drie respondenten zou graag een gedeelte van zijn/haar loon afstaan om extra vakantiedagen te kopen.

„Sinds het begin van 2019 is het geboorteverlof voor partners flink uitgebreid: van twee dagen naar een hele werkweek (bij een fulltime dienstverband)”, zegt Patricia Koten, Corporate HR Consultant bij Brunel. „Vanaf juli 2020 kunnen partners daarnaast tot vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Maar een kind opvoeden begint daarna natuurlijk pas. Deze resultaten laten zien dat er onder een aanzienlijk gedeelte van de werkende ouders behoefte is aan (extra) vrije tijd.”

