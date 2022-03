Daghoroscoop 25 maart - Besef dat liefde een geschenk is, Maagd!

VANDAAG JARIG

De planeet Jupiter trekt zich binnenkort uit jouw teken terug en dat is ongewoon (doorgaans blijft hij een half jaar), want nestelt hij zich in jouw teken dan brengt hij plezier en geluk, zorgt voor voorspoed en succes. Je zult het een tijdje zonder zijn hulp moeten stellen. Zorg voor genoeg beweging.

RAM

Je kunt tijdens een bijeenkomst onverwacht slim uit de hoek komen. Met een nuchter oordeel kun je zaken in jouw voordeel beslissen. Zorg voor goed afgesloten bagage als je op reis gaat en voorzie alles van een label. Wees niet te egoïstisch.

STIER

Er kan weinig misgaan en een uitgekiend risico zal zeker winst opleveren. Ga vandaag akkoord met de wensen van de meerderheid. De kwaliteit van het gezelschap waarin je verkeert is belangrijker dan wat je doet of vindt.

TWEELINGEN

De behoefte iets aan je imago te veranderen kan toenemen. En waarom niet? Het zal je goed doen als je de laatste tijd wat ontmoedigd bent. Als je jezelf niet ontziet kan een klein ongemak de kop opsteken. Plan een reisje.

KREEFT

Het is tijd om beslissingen te nemen en te scoren in alles wat je bezig houdt. Als jouw leven te gecompliceerd is geworden zul je een paar gewoonten moeten wijzigen. Advies van schoonfamilie kan meer voor je doen dan je denkt.

LEEUW

Wees bereid iets aan te nemen van iemand die meer ervaren is dan jij. Vraag je af in hoeverre je schuldig bent als een goede relatie wankelt en wat je kunt doen om de balans te herstellen. Doe het snel als je een afspraak moet afzeggen.

MAAGD

Geef blijk van zelfvertrouwen als je indruk wilt maken in een nieuwe functie, maar stel je niet alwetend op. Iemand met invloed is je goed gezind. Besef dat liefde een geschenk is, geen recht, als in een relatie problemen ontstaan.

WEEGSCHAAL

Er kan je een functie worden aangeboden waarvoor je vaak op reis moet. Ben je ongebonden dan is zo’n baan aantrekkelijk. Openhartigheid is de sleutel tot goede communicatie; wees niet bang om mensen daarmee te laten schrikken.

SCHORPIOEN

De kosmos kan je tot emotionele en impulsieve acties drijven. Wees je bewust van jouw onderhuidse motieven als je communiceert. Luister niet alleen naar woorden, probeer de diepere betekenis ervan te doorgronden.

BOOGSCHUTTER

Je krijgt het niet cadeau, maar dat is geen probleem omdat je leergierig bent en graag hard werkt. Binnen een groot bedrijf dreigen intriges; maak met een paar goedgekozen woorden duidelijk dat je daar niet aan mee doet.

STEENBOK

Jouw professionele leven accelereert; promotie lijkt waarschijnlijk. Een naaste kan bij je aankloppen voor financiële steun en je zult graag helpen. Wees echter niet zo gul dat je zelf problemen krijgt. Blijf vandaag vooral geduldig.

WATERMAN

Wees niet bang om mensen die je vertrouwt jouw gevoelige kant te tonen. Introduceer een nieuwe werkwijze waarover je goed hebt nagedacht. Laat zien dat je een leider bent en dingen kunt laten gebeuren zoals jij het wilt.

VISSEN

Bij het opruimen van een kast of schuur kun je iets terugvinden wat je kwijt was. Er rust zegen op de aankoop van onroerend goed of ander bezit. Een reünie verloopt vlekkeloos als de sfeer ontspannen is en herinneringen worden opgehaald.

