Het is zo gewoon als een koe in de wei. En toch blijf ik mij er elke keer over verwonderen. Daarom alleen al heeft dit alledaagse fenomeen een nadere analyse nodig. Ik heb het over het na-gesprek: het gesprek dat plaatsvindt onder mensen als zij huiswaarts keren na een bezoek. Wat er dan wordt gezegd (of uitgekotst), is meestal niet bedoeld voor de openbaarheid.