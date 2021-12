Snel soepje: makkelijke pompoencappuccino

Voor de gezelligheid zou je deze pompoensoep met room kunnen serveren met een zelfgemaakte melbacracker (heel dun gesneden zuurdesembrood inkwasten met olie en knapperig roosteren), maar dat hoeft niet.

Jaren 80-tradities

Omdat mijn eigen kinderen nogal dol zijn op jaren 80-tradities hebben wij zelf tussen soep en hoofdgerecht nog een spoom: een bolletje sorbetijs met een scheut prosecco. Maar daarvoor heb je geen recept nodig. Kleine kinderen aan tafel: zo’n spoom is ook helemaal prima met mousserende limonade. En toen mijn jongste nog een kabouter was, ging-ie wild op een spoom van citroenijs met cola. Het is maar een tip...

Nodig

Scheutje olijfolie

450 g pompoen

750 ml water

1 bouillonblokje

1 el za’atar

1 el mascarpone

2 teentjes knoflook

2 sjalotjes

125 ml geslagen room

ter garnering: rode besjes en een paar blaadjes munt

Vooraf

Snipper de sjalotjes en de knoflook. Doe de olie in een pan met dikke bodem en bak daarin sjalotten en knoflook glazig. Voeg de za’atar en de pompoen toe en bak even mee tot de za’atar zijn geur vrij gaat geven. Voeg het water en het bouillomblokje toe, zet het vuur laag en laat de soep zachtjes koken tot de pompoen gaar is.

Bereiden

Pureer de soep met een staafmixer en schenk hem in mooie glaasjes (handig om eerst de pan leeg te schenken in een maatbeker met schenktuit. Dan knoei je wat minder). Ik heb zelf portglaasjes gebruikt voor de feestelijke touch. Laat de soep ietsje afkoelen, anders slaat je room dood, en klop ondertussen 125 ml slagroom lobbig (dus niet stijf). Schep ene flink lepel room op je soep. Garneer met een paar besjes en blaadjes munt.