Zo zag jarige Meghan Markle (40) er door de jaren heen uit

1981

Op 4 augustus 1981 wordt Rachel Meghan Markle geboren in Los Angeles, Californië. Ze is de dochter van Doria Ragland en Thomas Markle Sr.

2003

Een blije Meghan tijdens haar studententijd. In 2003 behaalt ze haar diploma in communicatie aan de Northwestern’s School of Communication.

2011 - 2018

In 2011 sluit ze zich aan bij de cast van de populaire advocatenserie Suits. Meghan speelt Rachel Zane, een juridisch medewerker en later advocate. Ze verschijnt tot 2018 in de serie.

Ⓒ FilmMagic

2016 - 2017

Een gemeenschappelijke vriend stelt haar in 2016 voor aan Prince Harry en in juli 2016 laten ze de wereld weten dat ze een relatie hebben. In november 2017 schuift Harry een verlovingsring om haar vinger.

Ⓒ Getty Images

2018

Zes maanden later is het zover: de bruiloft van Meghan en Harry. Het feest wordt groots gevierd op Windsor Castle, Engeland. Wat ziet Meghan er adembenemend uit.

Ⓒ Getty Images

2019

Op 6 mei 2019 stichten ze een gezin met de geboorte van zoontje Archie.

Ⓒ WireImage

2021

Eerder dit jaar nemen Harry en Meghan deel aan misschien wel het meest spraakmakende interview van het jaar. Ze schuiven aan bij Oprah om te vertellen over waarom zij zich afgesplitst hebben van het Britse koninklijk huis. Het stel vertelt gelukkig te zijn met hun gezin en woont nu in Californië.

2021

Nadat ze in juli 2020 een miskraam heeft gehad, mag het gezin op op 4 juni 2021 een dochtertje verwelkomen, Lilibeth. Haar naam is een eerbetoon aan Harry’s grootmoeder, koningin Elizabeth, die door haar familieleden ook wel Lilibet werd genoemd.