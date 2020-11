Catherine Keyl Ⓒ Eigen beeld

Vandaag verschijnt het laatste geheime dagboek van Hendrik Groen - Opgewekt naar de eindstreep - en morgen wordt het besproken in de Vijf Uur Show. Ik heb nu al zijn dagboeken gelezen en het is eigenlijk ongelooflijk hoe iemand vol humor en rationaliteit over de meest verschrikkelijke situaties in een mensenleven kan schrijven.