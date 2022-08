Premium Het beste van De Telegraaf

Door Kim Querfurth

De zomervakantie zit er voor velen weer op en dus is het de hoogste tijd om weer aan het werk te gaan. De bikini’s, slippers, hotpants en strandjurkjes kunnen weer terug in de kast. Maar gelukkig hoeven kantooroutfits ook verre van saai te zijn. Flaneren op het werk kan gewoon doorgaan, maar dan wél in de leukste nieuwe outfits.