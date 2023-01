Blue Monday: 8 tips om deze dag door te komen

1. Geef de moed niet op

Misschien is het lastig om de goede voornemens vol te houden, maar een verandering is in het begin altijd lastig. Het is niet erg dat het nu even niet lukt, maar geef de moed niet op. Herpak jezelf, stel eventueel je goede voornemens bij en ga ervoor! Ga na waar het misging met je goede voornemen. Waarom is het deze keer niet gelukt? Wat heb je laten liggen en hoe komt dat?

2. Zorg goed voor jezelf

Maak een lekker, gezond ontbijtje voor jezelf. Neem een goede lunch om concentratieproblemen tegen te gaan en maak een wandeling. Zo voel je je de hele dag fris en fruitig. Het helpt om depressieve gevoelens aan de kant te schuiven door leuke dingen te doen. Echt, zoek het daglicht op.

3. Blijven lachen

Lachen is ook vandaag het beste medicijn. Door te lachen maak je endorfine aan en dat heeft een positief effect op je stemming en gevoel. Bekijk een leuke feel good movie of haal met vriendinnen hilarische herinneringen op. Zet een glimlach op en voorkom dat je de hele dag chagrijnig kijkt.

4. Wees lief voor anderen

Geef vandaag een extra complimentje en je zult zien dat je ook complimenten terugkrijgt. Liefde ontvangen en geven doet een mens goed. En geef je moeder, dochter, man, vriend, vriendin, hond of kat vandaag een extra dikke knuffel. We worden blij van dingen voor anderen doen en andersom werkt dat hetzelfde.

5. Wees dankbaar

Heb je een somber moment? Maak dan een lijstje met de dingen waarvoor je dankbaar bent. Waar word je gelukkig van? Schrijf alles op en je zult zien dat er een hoop dingen zijn die jou gelukkig maken. Het herinnert ons aan waarop we focussen en waarvan we gelukkig worden. Als je beseft hoe gelukkig je eigenlijk bent, beïnvloedt dit je stemming positief.

6. Beweeg!

Maak je hoofd leeg en parkeer je zorgen. Ga een rondje hardlopen, blaas je sportabonnement nieuw leven in of maak een grote wandeling met je hond. Door te bewegen komen geluksstoffen vrij die stresshormonen afbreken. Een extra reden om je vandaag in het zweet te werken.

7. Boek een reis(je)

Boek alvast je zomervakantie, een stedentrip of een weekendje weg en leef ernaartoe. Lukt het niet om al te boeken? Geniet dan vast van de voorpret; maak een lijstje met bestemmingen waar je graag heen wil. Uit onderzoek blijkt dat we al positief reageren bij het zien van een foto van het strand en/of palmbomen.

8. Ga op tijd naar bed

Slaaptekort heeft grote invloed op je stemming. Ga vandaag lekker vroeg naar bed en geniet van een paar extra uren slaap. Je zult zien dat je je morgen weer wat beter voelt. En de meest deprimerende dag van het jaar is dan ook eerder voorbij!

