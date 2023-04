Premium Het beste van De Telegraaf

Columns Ex-partner Catherine Keyl overleden: ’Hij zei altijd onvoorwaardelijk van me te houden’

Door Catherine Keyl Kopieer naar clipboard

’Een paar weken geleden zei hij me, dat hij zich zo grieperig voelde.’ Ⓒ Carilijne Pieterse

Je kunt natuurlijk zeggen dat als je (ex) partner dertien jaar ouder is, het voor de hand ligt dat hij eerder dood gaat. Maar mijn zusje was negen jaar jonger dan ik en is al twintig jaar geleden overleden. Dus van die filosofie klopt niks.