Carnavalsontbijt: Eieren met geprakte avocado en zwarte knoflook

Ingrediënten

(voor 4 personen)

8 eieren, op kamertemperatuur

50 ml natuurazijn of citroensap

2 tenen zwarte knoflook (of 1 tl zwarteknoflookpasta of -poeder)

1 el kokend water

2 rijpe avocado’s, geschild en zonder pit

4 blokjes gemarineerde feta (plus 1 el marinade-olie)

4-8 geroosterde boterhammen met knapperige korst

takjes bladpeterselie of kervel, voor erbij

Bereidingswijze

Stap 1

Pocheer de eieren. Vul een wijde, ondiepe pan voor de helft met water en breng aan de kook. Breek ondertussen de eieren boven een kom. Schenk de azijn of het citroensap bij de eieren. Je zult zien dat de eiwitten vrijwel direct samentrekken. Draai het vuur lager zodra het water kookt. Laat de eieren en azijn/citroensap in het water glijden en houd de kom hierbij zo dicht mogelijk bij het wateroppervlak. Let erop dat alle azijn of citroensap in de pan belandt. De eieren zullen ronddraaien en stollen. Draai het vuur lager als de eiwitten beginnen te schuimen of dreigen naar boven te drijven, totdat ze weer tot rust zijn gekomen. Voor gepocheerde eieren met een vloeibare eidooier volstaat 2 tot 3 minuten pocheren, een harde dooier duurt 3 tot 4 minuten.

Stap 2

Schep de eieren met een schuimspaan uit het water en laat ze uitlekken op keukenpapier of een schone theedoek.

Stap 3

Leg de tenen zwarte knoflook in een kleine kom. Schenk er 1 el kokend water op en prak ze met een vork zacht. (Sla deze stap over bij gebruik van knoflookpasta of -poeder.)

Stap 4

Leg de stukken avocado in een kom, voeg de zwarteknoflookpasta, feta en olie toe en prak alles met een vork door elkaar. (Als je knoflookpoeder gebruikt, kun je het nu toevoegen of op het laatst over de avocado en eieren strooien.)

Stap 5

Breng de avocado op smaak met zout en zwarte peper. Verdeel de geprakte avocado over de geroosterde boterhammen. Leg de gepocheerde eieren erop. Bestrooi met de bladpeterselie of kervel en serveer.

