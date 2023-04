Een glas melk drinken tegen een kater: feit of fabel?

Start de dag met een borrel

Kwaad met kwaad bestrijden: neem nog een glaasje wijn, shotje of biertje als je opstaat.

Fabel: „Bij een kater kun je helaas niet veel meer doen dan wachten tot je lever klaar is met het opruimen van de alcohol in je lichaam. Een shotje verdooft misschien, maar zal niet helpen je kater te verminderen. Het stelt de kater simpelweg uit.

Het werkt eigenlijk juist averechts, omdat je meer alcohol toevoegt. En alcohol zorgt voor uitdroging: de reden dat je je met een kater zo slecht voelt. Andere redenen zijn dat je misselijk wordt van de stoffen die vrijkomen als alcohol wordt afgebroken in je lichaam, en dat de alcohol je maagslijmvlies irriteert.”

Steek je hoofd in een bak koud water

Vul een bak met koud water, doe er een heleboel ijsklontjes bij en steek je hoofd erin, dat doet wonderen. Of neem een koude douche.

Fabel: „Natuurlijk kun je je hoofd onderdompelen in een bak water met ijsklontjes, als jij je daardoor beter voelt. Het versnelt alleen niet het proces van het afbreken van de alcohol. Daar is in elk geval geen wetenschappelijke consensus over.”

Breng een bezoek aan de snackbar

Eet na een nacht vol drank een vette hap, zoals een broodje shoarma, en drink er een groot glas cola bij.

Feit en fabel: „Zin hebben in een vette hap als je gedronken hebt, is iets anders dan het echt nódig hebben. Alcohol wordt opgenomen via de maagwand en dunne darm. Als je van tevoren iets eet, wordt de alcoholopname vertraagd, waardoor het minder snel in je systeem komt.

Dus het zogenaamde ’bodempje leggen’ voordat je gaat drinken is wél belangrijk. Maar doe dat vooral met goede vetten, zoals avocado, vette vis, olijfolie en noten. Patat of shoarma eten als de alcohol al in je bloed zit, heeft geen zin. Het zal dan niet meer helpen om de alcohol trager op te laten nemen, want het zit al in je bloed.

Het flesje cola, liever een glas water, kan daarentegen wel effect hebben. Je vochtbalans wordt hierdoor op peil gehouden, zodat je de volgende dag minder uitgedroogd bent.”

Drink een bak sterke koffie

Drink een sterk bakkie troost. Dan ben je ook in één klap weer nuchter.

Feit: „Extra vocht kan het vochtverlies dat ontstaat door alcohol helpen aan te vullen en de vochtbalans op peil te houden. Een kop koffie is ook vocht, maar je kater verhelpen doet het niet. De cafeïne in de koffie stimuleert je zenuwstelsel en kan je wel het gevoel geven meer energie te hebben.”

Melk helpt

Drink bij het wakker worden een groot glas melk.

Fabel: „Ook hier weer, het nemen van extra vocht helpt het vochtverlies sneller aan te vullen en de vochtbalans op peil te houden. Maar er is geen wetenschappelijk bewijs dat er in melk een specifiek stofje zit dat helpt tegen een kater.”

Neem een beker bouillon

Iets zouts eten of drinken, zoals een beker bouillon voor het slapengaan, zou de kater de volgende dag verminderen.

Feit: „Bouillon bevat veel zout. Het zout in de bouillon heb je niet nodig, maar het vocht wel. Vocht breekt alcohol daarentegen niet af. Dit moet voornamelijk door de lever gebeuren.”

Drink een glas gemberthee bij het opstaan.

Word je misselijk wakker? Drink dan een kop gemberthee na het opstaan.

Fabel: „Er is een beperkt aantal studies die iets zeggen over gember en misselijkheid. Dit gaat voornamelijk over zwangerschapsmisselijkheid, maar er worden vaak veel gezondheidseffecten aan gember toegeschreven. Dit soort onderzoeken kun je niet vertalen naar het dagelijkse gebruik van gember. Het is een heerlijke smaakmaker, dus als jij het gemberthee lekker vindt, is dat natuurlijk prima.”

Slik een paracetamol

Slik voor het slapengaan een of twee paracetamolletjes en je hebt nergens last van. Sommigen zeggen zelfs dat je een pijnstiller vóór het drinken moet nemen.

Fabel: „Het slikken van een paracetamol voor het slapengaan, raden we niet aan. Ook al is het een relatief veilige pijnstiller, als je dit combineert met alcohol moet de lever extra hard werken om dit vervolgens af te breken.

Als je dit vaker doet, kan het zelfs leiden tot leverschade. Daarnaast lost paracetamol uitsluitend hoofdpijn op, terwijl misselijkheid, vermoeidheid en vochttekort evengoed onderdeel zijn van een kater.”

Maar wat werkt dan wél?

Hoe origineel sommige tips hierboven ook zijn, de meeste doen weinig tegen een kater. Het Voedingscentrum en Expertisecentrum verslaving Jellinek weet ook wat je wél kunt doen.

„Er is geen gouden middeltje tegen een kater. Alle tips die zijn verzameld, houden dergelijke fabeltjes in stand. Wat voor de een lijkt te helpen, hoeft niet voor iedereen te gelden. Daarom zijn we voorzichtig met uitspraken. We houden het liever bij een algemener, wetenschappelijk onderbouwd advies.

Het beste is om de kater te voorkomen en niet te snel en te veel te drinken, dus neem genoeg tijd en drink water tussen de glazen alcohol. Houd ook je vochtbalans op peil door vóórdat je gaat slapen en erna genoeg water te drinken. Maar heb je eenmaal een kater, dan zul je hem moeten uitzitten.”

