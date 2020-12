Ben je blij met de aangekondigde lockdown?

De maatregelen gaan vannacht om twaalf uur al in, om een run op winkels morgen te voorkomen. Contactberoepen zoals kappers en massagesalons moeten ook stoppen. Er komt een uitzondering voor medische contactberoepen, waardoor fysiotherapeuten mogen blijven werken. Iedereen moet zo veel mogelijk thuis blijven.

Scholen woensdag dicht

Scholen, in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs, moeten vanaf woensdag hun deuren sluiten en overstappen op online onderwijs. De kinderopvang zal ook moeten sluiten. Voor ouders met vitale beroepen zouden de basisscholen en de kinderopvang open blijven.

Daarnaast gaan de zogeheten ’doorstroomlocaties’, zoals musea, dierentuinen, pretparken en zwembaden dicht. Dat geldt ook voor de sportscholen. De restaurants en cafés blijven gesloten. De horeca mag z’n afhaalloketten nog wel open houden. Ook de hotels mogen open blijven, al mogen zij geen eten en drinken meer serveren. De kerken blijven eveneens open.

Ziekteverzuim

Aanleiding voor de maatregelen, die verdergaan dan de ’intelligente lockdown’ tijdens de eerste golf in maart, is het steeds maar stijgende aantal besmettingen en de toenemende ziekenhuisopnamen. Het ziekteverzuim onder het zorgpersoneel is nog nooit zo hoog geweest als nu en in veel ziekenhuizen wordt het personeel toch geacht door te werken met kerst.

Hoopte het kabinet vorige week nog het dagelijks aantal vastgestelde infecties naar 3.600 te krijgen, de afgelopen dagen piekt het rond de 10.000. Het kabinet gaat ook aanraden zoveel mogelijk af te zien van bezoek thuis, het maximum wordt twee personen. Behalve met kerst: dan is het aantal van drie toegestaan. Het kabinet overweegt met oud en nieuw een avondklok in te stellen.

