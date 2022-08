Lotte viel 50 kilo af: ’Mijn losse vel zag eruit als een vetbuikje, dat was verschrikkelijk’

Hoe ziet jouw levensstijl eruit?

„Mijn levensstijl zou ik omschrijven als gebalanceerd. Doordeweeks probeer ik zo gezond mogelijk te eten met genoeg fruit en groenten, maar ik hou ook echt wel van lekker eten en een wijntje in het weekend. Ik sport 3 à 4 keer per week. Ik doe krachttraining en daarnaast vind ik het leuk om af en toe naar dansavonden te gaan.

Ik ben vroeger heel dik geweest. Ik heb thuis nooit echt geleerd welk eten gezond was en minder gezond. Op een gegeven moment zat ik zelfs op het punt dat ik morbide obesitas had. Op een dag realiseerde ik me dat het echt niet langer zo kon en begon ik gezonder te leven. Ik ben toen 50 kilo afgevallen zonder hulpmiddelen.”

Drink je alcohol?

„Ik drink wel, maar de laatste tijd echt een stuk minder. Zoals ik al benoemde hou ik van een wijntje op z’n tijd. Wel heb ik moeite met balans vinden tussen wel of niet drinken. Bij mij is het heel zwartwit: of ik drink geen druppel, of ik ga helemaal los met alcohol. Ik word daarnaast ook steeds ouder en daardoor kan ik er ook steeds minder goed tegen. De laatste tijd kan ik wel twee dagen last hebben van een avondje drinken. Dat vind ik het echt niet altijd meer waard. Op een festival of een feestje kan ik ook prima zonder drank, als het feestje leuk genoeg is tenminste, haha!”

Inspireer je anderen?

„Ik heb een Instagramaccount met 51 duizend volgers. Hier deel ik mijn afvalproces en producten die ik maak om anderen te helpen een gezondere levensstijl te creëren. Ik deel ook dat het afvallen niet altijd perfect kan gaan. Na het afvallen had ik enorm veel last van los vel. Het zag er bij mij uit alsof ik nog een vetbuikje had, terwijl dit gewoon mijn vel was. Dat vond ik echt verschrikkelijk.

Na zoveel te zijn afgevallen besloot ik dat ik mezelf een buikwandcorrectie gunde. Die ben ik een paar maanden geleden ondergaan en dit hele proces heb ik ook gedeeld met mijn volgers. Per dag krijg ik tot wel 200 berichten van vrouwen die ik heb geholpen tijdens hun afvalproces. Ze geven vaak aan dat het zo fijn is dat ik eerlijk ben over mijn eigen proces en dat ik een realistisch beeld laat zien: het kan niet altijd perfect kan gaan.”

Zit je op je streefgewicht?

„Helaas niet. Ik was 50 kilo afgevallen, maar de laatste maanden is daar weer 10 kilo bij gekomen doordat ik minder goed op mijn voeding lette. Momenteel weeg ik 90 kilo en ik zou graag weer 80 kilo willen wegen. Ik denk dat ik dan op een gewicht zit dat ik op langere termijn vol kan houden.”

Wat is jouw gouden tip voor gezond leven?

„Ik heb er twee! Stel ten eerste niet te grote doelen. Zeg bijvoorbeeld tegen jezelf dat je alleen vandaag gezond gaat eten of gaat sporten. Als het niet lukt is het niet erg, morgen weer een nieuwe dag. Verplicht jezelf niet om gelijk twee weken lang gezond te eten of een bepaald aantal keer per week te sporten, want de kans is dan groter dat dat niet lukt.

Ten tweede: behandel jezelf zoals je je beste vriendin zou behandelen. Mocht je een dag de mist in gaan qua voeding of sport, straf jezelf dan niet af. Een vriendin zou tegen je zeggen: dat maakt toch niets uit, morgen nog een dag! Probeer dat ook tegen jezelf te zeggen, wees niet te streng voor jezelf!”

Bekijk ook: Zo houd je afvallen wél vol

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.