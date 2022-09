Daghoroscoop 8 september - Doorbreek die routine, Stier!

VANDAAG JARIG

Een oude vlam kan zich manifesteren en je kunt diegene in een nieuw licht gaan zien, of je ontmoet iemand die jou sterk doet denken aan een vroegere geliefde. Dat kan tot een nieuwe relatie leiden en/of tot de oplossing van een oud probleem. In jouw carrière lijkt sprake van veel activiteit dit jaar.

RAM

Wees voorzichtig met vuur en elektrische apparaten. Laat geen hittebron onbewaakt en gebruik alleen apparatuur die beveiligd is. Sta sceptisch t.o.v. van de ideeën van een assertieve groepering. Zet eigen wensen niet door met spierkracht.

STIER

Door optimisme uit te stralen voelt een ieder op het werk zich in z’n element. Men zal jouw gezelschap zoeken. Doorbreek de routine van jouw sociale leven. Zet lijnen uit naar de toekomst en blijf op de hoogte van trends op jouw vakgebied.

TWEELINGEN

Bepaalde ontwikkelingen kunnen je voor een raadsel stellen. Onderzoek kan echter oplossingen aan het licht brengen. Activiteiten achter de schermen verhogen jouw kans op promotie. Tracht botsingen met naasten te voorkomen.

KREEFT

Een oude vriend(in) kan stomtoevallig jouw pad kruisen of je komt een ex tegen en beseft dat deze je nog steeds iets doet. Stel je als gangmaker op van een project op het werk. Dat kan eindelijk het salaris opleveren waar je van droomt.

LEEUW

Een zakenlunch kan zowel productief als genoeglijk verlopen. Onderhandelingen zullen wat voeten in de aarde hebben, maar leiden tot een bevredigend resultaat. Spreek na het werk af met vrienden; je hebt ze veel te vertellen.

MAAGD

Je zult op het punt staan uit je slof te schieten als het de laatste tijd minder goed botert met uw beste vriend(in). Hopelijk bedenk je op tijd dat je meer bereikt met tact dan met een scène. Nonchalance in relaties zal je opbreken.

WEEGSCHAAL

Hanteer jouw eigen normen. Laat iemand die je probeert onderuit te halen in zijn eigen valkuil stappen. In een prille relatie kan de eerste ruzie ontstaan; het komt de relatie ten goede als je bereid bent te praten over tegenstellingen.

SCHORPIOEN

Op romantische aantrekkingskracht rust vandaag geen zegen en gokken wordt evenmin begunstigd. Een collega die je doorlopend in de gaten houdt kan dat doen omdat deze je leuk vindt. Maak liever een grapje dan je te ergeren.

BOOGSCHUTER

Liefde, schoonheid en tedere woorden zijn vandaag heel belangrijk. Het ligt niet in jouw aard om met de kiezen op elkaar door het leven te gaan, dus zeg wat je voelt, dan weten anderen wat ze aan je hebben.

STEENBOK

Ruzie met een partner lijkt onvermijdelijk. Hij of zij doet moeilijk over dingen die je van ondergeschikt belang acht. Probeer er redelijk over te praten; je bewijst geen van je beiden een dienst door zaken te bagatelliseren.

WATERMAN

Aan energie zul je geen gebrek hebben. Afspraken zullen zich in jouw voordeel ontwikkelen en collega’s zullen vertrouwen tonen in jouw oordeel. Hetgeen je hebt voorbereid zal z’n nut bewijzen; houd jouw vragenlijst bij de hand.

VISSEN

Een levendige, inspirerende dag ligt voor je, maar pas op: zaken en plezier laten zich slecht combineren. Houd er rekening mee dat anderen vrolijkheid kunnen interpreteren als oppervlakkigheid of gebrek aan professionaliteit.

