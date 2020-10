Weekhoroscoop 41

Ram

Liefde: Je zit lekker in je vel waardoor je je ook in bed frank en vrij voelt. Dit heeft een zeer positieve uitwerking op jullie seksleven. Je geliefde vond je al prachtig en nu begin je het eindelijk zelf ook (weer) te geloven.

Financiën: Je blijft te makkelijk geld uitgeven waardoor de balans steeds verder zoek raakt. Hoewel er hier en daar best regelingen zijn te treffen moet je dit eigenlijk niet willen. Gelukkig trekken je inkomsten wel weer flink aan!

Werk: Je bent hard toe aan wat extra vrije tijd. Je kunt veel bereiken met een goede planning en een betere concentratie tijdens je werkzaamheden. Elke minuut die jij je laat afleiden komt niet meer terug. Tel deze allemaal maar eens bij elkaar op!

Persoonlijk: Je bent een beetje loslippig over je privé situatie waar je achteraf spijt van kunt krijgen. Denk goed na voor je iets persoonlijks met iemand deelt.

Stier

Liefde: Op een onverwacht moment spatten de vonken er zomaar weer (net als vroeger) vanaf. Geef je er helemaal aan toe en geniet ervan! Het gaat nu niet om de kwantiteit maar de kwaliteit.

Financiën: Kleine meevallers tussendoor in combinatie met jouw goede financiële inzicht maken dat jij zorgeloos de herfstmaanden doorkomt. Je geeft niet te veel uit en maakt de juiste keuzes.

Werk: Een gesprek met een leidinggevende kan zomaar uit de hand lopen wanneer je je door je emoties laat leiden. De ander kan zich onterecht aangevallen of beledigd voelen. Het is verstandig om je woorden goed te blijven afwegen.

Persoonlijk: Een goed gesprek bestaat uit twee mensen die allebei om de beurt hun zegje doen. Een goed gesprek bestaat niet uit een monoloog waarbij de één voortdurend aan het woord is en de ander alleen mag luisteren. En knikken.

Tweelingen

Liefde: Woorden die je eerst bewust inslikte kun je nu met een gerust hard uitspreken. Je geliefde ziet jou graag open en kwetsbaar, het maakt je voor hem of haar nóg aantrekkelijker.

Financiën: Je hebt wat minder grip op je financiën en dit komt vooral doordat je vaker blootgesteld wordt aan verleidingen waar je gevoelig voor bent. Hand op de knip en denk aan je spaardoelen!

Werk: Wees alert op oneerlijkheid om je heen. Een nieuwe collega of andere onbekende nieuwe zakenrelatie kan er een dubbele agenda op na houden. Wees voorzichtig met wat je met hem of haar deelt.

Persoonlijk: Laat je niet afblaffen door wie dan ook. Iemand in je omgeving is behoorlijk overspannen of gefrustreerd en denkt dit op jou te kunnen afreageren. Niet dus.

Kreeft

Liefde: De afgelopen tijd heb je enorm veel geleerd over de liefde. Jij vervalt dus niet meer in je oude gewoontes. Vooral de dingen die je partner zo hekelt zul je niet meer doen. Nu niet en nooit niet. Houd je in, Kreeft!

Financiën: Het ene moment moet je alle eurocenten bij elkaar schrapen om de boodschappen te kunnen doen, het andere moment heb je een flink bedrag tot je beschikking om jezelf te trakteren op wat overbodige luxe. Wat is nu werkelijk handig om te doen?

Werk: Mensen waarderen je sympathieke en beleefde manier van handelen. Ook voor Kreeften met een leidinggevende functie is het verstandig om zich diplomatiek op te stellen. Al hebben sommige daar nu iets meer moeite mee dan anders.

Persoonlijk: Maak je geen zorgen als de dingen niet direct gaan zoals je graag zou willen. Er komen nog twee kansen op je pad en wel op 19 oktober en 17 november, dus noteer deze data in je agenda.

Leeuw

Liefde: Dit is geen goed moment om belangrijke beslissingen te nemen. Je bent nu te wispelturig om zeker te weten wat je wel of niet meer wilt. Zowel voor het verbreken van een relatie als het doen van een aanzoek is deze week meer dan ongeschikt.

Financiën: Extra inkomsten die je onlangs hebt ontvangen kunnen je redding zijn in een penibele situatie waarbij je onverwacht een groot bedrag moet betalen.

Werk: Een deal of afspraak gaat niet door. Jammer, maar als je zorgt dat je het kunt opvangen met iets anders is er eigenlijk niets aan de hand. Kortom: wed niet op één paard.

Persoonlijk: Klusjes waar je eerder niet aan toe kwam kun je nu weer oppakken. Vooral zaken waar je echt niet doorheen kwam maak je nu fluitend af, denk aan bijvoorbeeld je administratie of andere werkzaamheden die niet direct je hobby zijn.

Maagd

Liefde: Het is belangrijk dat je gewoon open en eerlijk bent over wat je denkt of voelt. Laat je lief niet in het ongewisse en wees vooral duidelijk zodat je partner ook direct weet waar hij of zij aan toe is. Uitspraken als ‘misschien’ of ‘we zien wel’ worden nu niet gewaardeerd.

Financiën: Jij hoeft je over je financiën geen zorgen te maken. Je hebt alles keurig onder controle en hebt ook over je inkomsten niets te klagen. Deze stabiliteit is exact wat je nodig hebt om je lekker in je vel te voelen.

Werk: De dingen die je nu doet kunnen later als een boemerang bij je terugkomen, zowel in positieve als negatieve zin. Iemand die je nu tegen het zere been schopt blijkt later zomaar iemand te zijn die je nodig hebt. Iemand die je nu helpt zal dit ook zeker niet vergeten.

Persoonlijk: Laat het anderen gewoon even weten als je wat tijd en ruimte voor jezelf nodig hebt. Niets menselijker dan de behoefte aan rust, ontspanning en gewoon iets voor jezelf willen doen.

Weegschaal

Liefde: Jij bepaalt zelf welke plannen er wel of niet doorgevoerd worden. Ook al is je geliefde nog zo enthousiast, als het voor jou niet okee voelt hoef je er niet in mee te gaan. Aan de andere kant hoef jij je ook niet door je partner tegen laten houden als je iets wel graag wilt.

Financiën: Je financiën nemen plotseling een vogelvlucht. Fijne uitbetalingen, stortingen en andere zaken waar je bij van wordt zijn nu al naar je onderweg. Mogelijk heb je een en ander zelfs al ontvangen!

Werk: Een kans op een veelbelovende nieuwe samenwerking doet zich voor. Als de voorwaarden goed zijn en de werkzaamheden je aanspreken is dit absoluut het proberen waard.

Persoonlijk: De persoonlijke groei en ontwikkeling waar je veel tijd en energie in hebt gestoken begint zijn vruchten af te werpen. Vooral op het emotionele vlak is dit in positieve zin merkbaar.

Schorpioen

Liefde: Dit is een goede week om je geliefde alle ruimte te geven om over een bepaald onderwerp te praten waar jij eigenlijk helemaal geen zin in hebt. Dit is vooral aan te raden als je je partner nog niet zo lang geleden hierover de mond hebt gesnoerd. (Niet de héle week natuurlijk…)

Financiën: Tart het lot niet Schorpioen! Juist omdat het op financieel gebied voorspoedig verloopt ben je misschien geneigd om een gokje te wagen of een ander risico te nemen. Dit zou alles in negatieve zin veranderen. Beter niet doen!

Werk: Laat je niet afleiden. Nu is de tijd om iedereen te laten zien wat je écht kunt. Met creatief denken in combinatie met een ijzersterk concentratievermogen verbaas je anderen en overtref je jezelf!

Persoonlijk: De tijd van op je tenen lopen is voorbij. Dit is het moment waarop je kalm maar duidelijk kunt zeggen wat je van bepaalde dingen vindt. Heb je je bedenkingen gekregen over eerdere afspraken? Maak van je hart geen moordkuil.

Boogschutter

Liefde: Samen werken aan jullie gezamenlijke toekomstplannen is een enorm commitment en een onomstotelijk bewijs dat jullie werkelijk samen verder willen. Maak een serieus plan en duik daarna samen met een fles champagne heerlijk in bad of onder de douche om te vieren dat jullie dit echt gaan doen.

Financiën: Leen geen geld aan familieleden of vage kennissen met een zielig verhaal waarvan je weet dat ze wel geld uitgeven aan zaken die eigenlijk niet nodig zijn. Je kunt hen beter helpen met het voeren van een gedegen administratie.

Werk: Praat niet mee over dingen waar je nog niets of in elk geval te weinig over weet om er iets zinnigs over te kunnen zeggen. Je kunt beter even je mond houden dan jezelf voor joker zetten.

Persoonlijk: Je komt erachter dat jouw normen en waarden ontzettend verschillen met iemand van wie je dacht dat jullie op dezelfde golflengte zaten. Aan jou de keuze hoe hiermee om te gaan.

Steenbok

Liefde: Kinky time! Als je al een poosje het idee had om te willen experimenteren is dit het moment. Bezoek samen een seksshop of neem lekker veilig en anoniem een kijkje op een erotische webshop. Wat lijkt jullie lekker en spannend?

Financiën: Pieker jezelf niet suf over zaken die het tobben niet waard zijn. Kijk naar wat je hebt, wat je kwijt bent aan vaste lasten en wat je onder de streep overhoudt. Valt mee toch?

Werk: Waak ervoor dat jij niet de schuld krijgt van iets wat een ander (verkeerd) heeft gedaan. Ook bestaat de kans dat iemand met wie je onlangs een discussie had je woorden verdraait waardoor jij nu de kwade pier lijkt. Blijf alert en zet de dingen indien nodig zo snel mogelijk recht.

Persoonlijk: Het is prima om je hart te luchten, mits je dit doet bij de juiste persoon. Het roddelseizoen is geopend, just saying…

Waterman

Liefde: Plotseling kun je worden overvallen door gevoelens voor iemand van wie je dacht dat je deze al lang had verwerkt. Oude liefde roest kennelijk toch niet. Als je inmiddels happy bent met iemand anders, koester dan de mooie herinneringen aan de ander en laat het er verder bij.

Financiën: De onverwacht grote kosten die je eerder dit jaar diende te betalen ben je inmiddels weer te boven. Sterker, je houdt nu zelfs weer geld over. Blijf wel een beetje zuinig aan doen voor het geval dat; je bent geneigd om zomaar voor iedereen cadeautjes te kopen.

Werk: Doe geen concessies om een ander tegemoet te komen wanneer deze op zijn of haar beurt alle medewerking weigert. Waarom moet jij nu weer degene zijn die water bij de wijn doet?

Persoonlijk: Neem afstand van iemand die er op een belangrijk moment niet voor je blijkt te zijn. Hier heb je echt helemaal niets aan.

Vissen

Liefde: Alles wat jullie nu nodig hebben is een heerlijk ontspannen herfstwandeling in het bos of park. De sfeer, de geur, de rust, dit wordt absoluut fijn, zeker wanneer jullie bij thuiskomst samen nog even heerlijk kunnen nagenieten onder het genot van een kop thee, koffie.

Financiën: Houd je hoofd erbij, net als je denkt dat je al je inkomsten en uitgaven netjes in kaart hebt gebracht, blijkt dat je een flinke rekening over het hoofd hebt gezien. Dat is balen!

Werk: Iemand denkt voor jou te kunnen beslissen dat je dit of dat er naast je dagelijkse werkzaamheden er nog wel even bij kunt doen. Is hij of zij nu helemaal gek geworden? Laat je niet manipuleren Vis!

Persoonlijk: Misverstanden liggen op de loer dus weeg elk woordje zo goed mogelijk af voordat je het uitspreekt. Onbedoeld kunnen sommige dingen finaal verkeerd overkomen met alle gevolgen van dien.