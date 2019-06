Ⓒ Eigen Beeld

Janne Schuijn (29) is mindsetcoachen staat positief in het leven. Ze ziet vooral wat wél mogelijk is, ook voor haar zoontje Caiden (1) die geboren werd met microcefalie, een afwijking van het centrale zenuwstelsel. „De kans dat hij ’normaal’ zou opgroeien, was 1%. Maar Caiden doet het ongelofelijk goed!”