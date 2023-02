Daghoroscoop 18 februari - Sterrenbeeld Steenbok: Twijfel niet!

VANDAAG JARIG

Deze maand, waarin jouw verjaardag valt, begint een mooie periode waarin nieuwe projecten van start kunnen. Vooral tussen 20 en 28/2 kun je uitdagingen het hoofd bieden en van al wat jouw pad kruist een succes maken. Belangrijke relaties kunnen (zullen) daarbij een rol spelen.

ZONDAG JARIG

Aangezien het jou doorgaans voor de wind gaat valt het je makkelijk om gul te zijn voor minder gelukkigen. Dat is prettig, maar het is ook mogelijk dat je hebt overdreven. Jij zult dit jaar wat matiger moeten zijn; dat geldt voor alles en zeker voor jouw financiën. Oefen vast voor de komende jaren.

STERRENBEELD RAM

Een portie emotionele stress zal z’n uitwerking op de sfeer niet missen. Wat onderhuids broeit kan beter naar buiten worden gebracht. Stel werkzaamheden aan jouw huis niet langer uit en laat het professioneel doen.

STERRENBEELD STIER

Je zult niet langer kunnen ontkennen dat jij en jouw partner heel verschillend zijn. Uitersten trekken elkaar nu eenmaal aan en voor alles is een oplossing te vinden. Je zult geduld moeten hebben als je naar sensuele genoegens verlangt.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Het wordt tijd voor een medische check-up als je niet geheel fit bent. Stel dat niet uit. Lichaamsbeweging en vitamines zijn ook nuttig. Kijk, als jij werk zoekt, verder dan jouw normale werkterrein. Een relatie kan een keerpunt bereiken.

STERRENBEELD KREEFT

Genoeg energie maakt het mogelijk een persoonlijk project te starten of mee te doen aan een gezamenlijk karwei. Een onverwachte invitatie zal jouw fantasie prikkelen en liefde kan je dit weekend in hemelse sferen brengen.

STERRENBEELD LEEUW

Probeer niet alles zelf te regelen. Geef familie en vrienden de ruimte iets naar eigen inzicht te organiseren. Succes is voor jou weggelegd als je een conflict weet te voorkomen en als jij weet wat jouw zwakke en sterke kanten zijn.

STERRENBEELD MAAGD

Jij kunt onverwacht in de schijnwerpers terecht komen. Blijf bescheiden. Vertel een anekdote en geef blijk van jouw gevoel voor humor. Wind je niet op over bureaucratie. Laat je rijden als je naar een feest gaat en wees matig met alcohol.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Een kort romantisch incident kan een langdurige relatie blijvende schade toebrengen. Ook als jij niet van plan bent een affaire te continueren zal jouw loyaliteit een punt van discussie blijven. Ruzie over geld dreigt.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Jij kunt een beloning krijgen of voldoening proeven. Je hebt goed werk geleverd, maar leun niet achterover. Sta klaar om opnieuw in actie te komen. Een prima moment om jouw kennis of vaardigheid verder te ontwikkelen.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Laat je niet dwingen om aan iets mee te doen waar jij niets voor voelt. Zorg voor voldoende fysieke weerstand; je loopt enig risico griep of een verkoudheid op te lopen. Ontspan als de eisen van uw omgeving zwaar wegen.

STERRENBEELD STEENBOK

Een romantische relatie kan op een keerpunt afstevenen en je zult de knoop moeten doorhakken als je er niet mee door wilt gaan. Twijfel niet aan de gevoelens van de ander en ga daar zorgzaam mee om. Blijf een aardig mens.

STERRENBEELD WATERMAN

Een partner kan jou uitdagen al jouw kaarten op tafel te leggen. Uitstel is zinloos en er kan veel op het spel staan. Misschien geef je de voorkeur aan freewheelen en plezierig gezelschap zonder verplichtingen.

STERRENBEELD VISSEN

Houd er rekening mee dat anderen het oneens kunnen zijn met jouw plannen. Probeer je in te denken dat hetgeen jij leuk vindt voor jouw partner een bezoeking kan zijn. Het leven is in bijna elk opzicht nu eenmaal geven en nemen.

