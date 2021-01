Weekhoroscoop 4

Ram

Liefde: Het gaat lekker tussen jou en je geliefde, maar je vrienden zijn ook belangrijk. Juist nu je ze minder vaak kunt zien als je zou willen, besef je nog meer hoe belangrijk ze voor je zijn.

Financiën: Je hebt deze periode meer rekeningen te betalen, wat je lichtelijk onrustig maakt. Geen zorgen Ram, doe de betalingen die het eerst moeten ook gewoon echt als eerste. Ga rustig het rijtje af, dan krijg je vanzelf meer overzicht.

Werk: Je bent goed met groepen deze week. Werk je thuis, dan kun je tijdens vergaderingen prima uit de voeten op Zoom. Ook spreken in het openbaar gaat je goed af.

Persoonlijk: Je gezondheid gaat langzaam vooruit, al zijn er nog wel een paar aandachtspuntjes waar je zelf aan kunt werken.

Stier

Liefde: Je koppigheid speelt een beetje op en drie keer raden wie hier het meeste last van heeft. Jij in elk geval niet…

Financiën: Een fijne uitbetaling waar je echt naar uitkijkt laat nog even op zich wachten. Het komt eraan, maar helaas wel met vertraging. Duurt het je echt te lang, waag er dan gerust een belletje of mailtje aan.

Werk: Aangezien je nog steeds goed presteert, neemt de kans op loonsverhoging of promotie met sprongen toe. Ga echter niet over je grenzen heen en neem rust als je moe bent.

Persoonlijk: Probeer je energie op peil te houden door af en toe een rondje te wandelen of te fietsen, dat is nu echt geen overbodige luxe. Wees wel voorzichtig met je enkels en voeten, en rijd voorzichtig!

Tweelingen

Liefde: Je hebt weinig tijd voor de liefde of wilt hier weinig tijd voor maken. Je bent druk bezig met van alles en hebt je eigen groei en ontwikkeling even op de eerste plaats gezet. Dat kan best, zolang je je partner maar niet als vanzelfsprekend ervaart.

Financiën: Je financiën gaan nog steeds goed. Volgende week zelfs nog beter, dan is er meer kans op overwerk of andere extra klussen naast je reguliere job.

Werk: Een doel dat je jezelf had gesteld, begint serieuze vormen aan te nemen. Nieuwe mogelijkheden om een en ander ook daadwerkelijk te bereiken dienen zich aan.

Persoonlijk: Hoewel je op zich prima in je vel zit, neem je te weinig rust. Dit kan je binnenkort gaan opbreken in de vorm van hoofdpijn of een nare griep. Let op je weerstand en zorg ervoor dat je voldoende uren slaapt.

Kreeft

Liefde: Je partner verdient een leuk centje bij en deelt dit succes met jou. Fijn om wat meer financiële armslag te hebben en je geen zorgen te hoeven maken op dit gebied. Financiële problemen zijn doorgaans één van de grootste oorzaken van relatieproblemen.

Financiën: Een rustig huis is een rustig hoofd en andersom. Dat geldt ook voor je administratie. Dit is een fijne week om overbodige spullen en kleding te verkopen of te doneren en al je inkomsten en uitgaven te noteren in een boek.

Werk: Een goed idee is klaar om uitgewerkt te worden. Een investeerder of compagnon nodig? Er is meer mogelijk dan je denkt.

Persoonlijk: Eén van je ouders voelt zich wegens diverse omstandigheden wat down en is een beetje knorrig. Trek het je niet persoonlijk aan, misschien kun je hem of haar een beetje opvrolijken of geruststellen?

Leeuw

Liefde: Samen met je geliefde maak je plannen die sneller dan verwacht realiteit kunnen worden. Waarom zouden jullie het bij dromen laten als er echt mogelijkheden zijn? Hebben jullie werkelijk alles al geprobeerd?

Financiën: Dit is een goede week om via via aan meer of ander werk te komen. Het is hierbij belangrijk dat je een klik hebt met de opdrachtgever of degene die je aan een nieuwe opdrachtgever voorstelt. Gelukkig is dit met jouw sociale aard geen enkel probleem.

Werk: Bekijk wat nu jouw prioriteiten zijn en laat de rest voor wat het is. Er is geen tijd of ruimte voor bijzaken, focus je alleen op je belangrijkste doelen! Ook als dit betekent dat je even minder tijd hebt voor andere dingen.

Persoonlijk: Je bent je er steeds meer van bewust dat de steun van je familie je alles waard is. Gelukkig blijken ze ook echt achter je te staan. En trots op je te zijn!

Maagd

Liefde: Op liefdesgebied is het even rustig. Alles gaat zijn gangetje. Waar je volgende week weer wat meer romantiek kunt verwachten, is het nu vooral lekker relaxed. Je partner lijkt zelfs een spirituele fase door te maken en voelt zich helemaal zen.

Financiën: Een onverwachte rekening brengt even wat verwarring met zich mee. Had je deze niet allang betaald? En klopt het bedrag wel? Gelukkig krijg je snel duidelijkheid en kun je dit weer achter je laten.

Werk: Waar anderen haast gillend gek zouden worden van zoveel werkdruk, ga jij er juist prima op. Werk is je lust en je leven, en het geld is natuurlijk ook mooi meegenomen!

Persoonlijk: Als je nog ideeën op de plank hebt liggen, is dit een goed moment om deze af te stoffen en te bekijken of je hier op korte termijn (alsnog) iets mee kunt. Eind februari dienen zich namelijk nieuwe kansen aan.

Weegschaal

Liefde: De liefde gaat van een leien dakje en voor een beetje extra romantiek draai jij je hand niet om. Je partner is meer dan blij met je en steekt dit niet onder stoelen of banken.

Financiën: Een fijne uitbetaling is al onderweg naar jou. Deze, óf volgende week bereikt dit bedrag je bankrekening; iets om naar uit te kijken. En als Weegschaal met diverse wensen en goede smaak heb je er ook al een bestemming voor.

Werk: Je kunt nu meer bereiken door middel van samenwerken. Het is echt waar wat ze zeggen: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder! En je vindt het nog gezellig ook. Win, win!

Persoonlijk: Je maakt nog steeds plezier met je naaste familie en dit doet je zichtbaar goed. Vooral je kinderen en kleinkinderen (als je die hebt) hebben al je aandacht.

Schorpioen

Liefde: Iemand met wie je in het verleden een flirt of relatie hebt gehad, duikt plotseling op. Niet dat het verdere gevolgen heeft, het brengt alleen wat leuke herinneringen teweeg uit die tijd.

Financiën: Qua financiën dien je het nog even rustig aan te doen, het is geen goed moment voor grote aankopen. Volgende week sta je er weer beter voor en zijn er meer mogelijkheden op dit gebied.

Werk: Vanuit huis werken bevalt je best goed, alleen je partner of huisgenoten zijn er iets minder over te spreken. Niet zozeer vanwege het feit dat je de dingen vanuit huis doet, maar vanwege de hoeveelheid tijd die je erin steekt.

Persoonlijk: Werk staat even op een lager pitje deze week. Liever besteed je aandacht aan je thuissituatie. Wat kan er best wat verbetering gebruiken en wie heeft een beetje extra aandacht nodig?

Boogschutter

Liefde: In de liefde is het wel eens beter gegaan. Er is sprake van onzekerheid over jezelf of over de relatie. Hoewel het goed is om te blijven praten, is het ook belangrijk om de dingen niet groter te maken dan ze zijn.

Financiën: Dit is geen goed moment voor uitstel. Als je plannen hebt om je spaarsaldo te verhogen of ergens in te investeren, is het verstandig om je hier nu meer in te verdiepen en ook daadwerkelijk actie te ondernemen.

Werk: De ideeën voor nieuwe projecten blijven maar komen en ze hebben nog echt kans van slagen ook. Keuzes, Boogschutter! Aan de andere kant, keuzestress in deze periode is vooral een luxeprobleem…

Persoonlijk: Hoewel je je goed voelt, is er sprake van een toename van stress. Eerlijk is eerlijk, je hebt het soms drukker dan je aankunt. Verhoog je weerstand door vooral goed en gezond te blijven eten en neem voldoende rust.

Steenbok

Liefde: Je partner is in een goede bui en maakt het je graag naar de zin. Dat komt mooi uit, je wilde hem of haar juist iets vragen…

Financiën: Financieel sta je er goed voor. Als je nog wensen had met betrekking tot bepaalde aankopen, is dit een goed moment om lekker online te gaan shoppen.

Werk: Dit is een uitstekende periode om met een nieuw project te beginnen. Alles waar je nu mee begint, heeft grote kans van slagen. Je hebt een prima zakelijk inzicht en een neus voor geld; een perfecte combi voor een succesvolle (nieuwe?) carrière!

Persoonlijk: Wees niet bang om veranderingen door te voeren. Ook al heb je iets nog zo zorgvuldig gepland, als er iets leukers of beters op je pad komt, durf hier dan gerust in mee te gaan.

Waterman

Liefde: Thuis gaat het er fijn en gezellig aan toe, niet in de laatste plaats doordat je vreselijk wordt verwend door je geliefde. Een ontbijtje, een cadeautje, bloemetje of diner, niets is hem of haar te veel om je eens lekker in het zonnetje te zetten.

Financiën: Geld verdienen is leuk, maar vrije tijd misschien nog wel leuker. Het mooiste is het als je deze twee zaken in balans kunt houden. Zo niet, dan is het tijd voor keuzes.

Werk: Het is nu belangrijker om te laten zien welke talenten en kennis je bezit dan dat je met iedereen vriendjes bent. Natuurlijk is een goede werksfeer essentieel, zolang die niet ten koste gaat van jezelf of je carrière.

Persoonlijk: Dit is een fijne week om meer aandacht te besteden aan styling. Niet alleen qua kleding, maar ook met het oog op de inrichting van je huis. Juist nu maak je met het grootste gemak de meest creatieve combinaties.

Vissen

Liefde: Het feit dat je lekker in je vel zit en (weer) blij bent met jezelf, heeft een positieve uitwerking op jullie relatie. Minder stress en meer ontspanning betekent doorgaans ook meer romantiek.

Financiën: Hoewel het een poosje rommelig is geweest, komt er langzaam weer meer structuur en overzicht in je financiën. Helemaal top. Of nou ja, bijna! Op een paar kleine verbeterpuntjes na.

Werk: Om een goede inschatting te kunnen maken van je loopbaan, neig je zelfs naar het inwinnen van spiritueel advies. Niet zozeer met het oog op voorspellingen op dit gebied, maar meer in de zin van ‘wat is goed voor jou?’

Persoonlijk: Na een periode van pessimisme en weinig vertrouwen hebben in de toekomst, leef je nu weer een beetje op en lukt het je om weer anders en positiever tegen de dingen aan te kijken.