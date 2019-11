’Nieuwe kleren kopen? Shop in je eigen kast!’

Zelf ben ik een jojo. Ik pas lang niet alles in mijn kast, maar wil ook niet altijd afstand doen van alle items die me te klein zijn, omdat ik ’die broek nog zo leuk vind en hoop ‘m ooit weer te passen’. Of ’omdat het jasje zo duur was’.

Laatst heb ik mijn lievelingsbroek zelfs nóg een keer gekocht. Maar dan een maatje groter. Ik weet het. Het was een momentje. Maar: de kleinere broek heeft een goede bestemming gevonden bij mijn (slankere) vriendin in de kast.

Uitverkoop

Ik heb zeker 173 items in mijn kast hangen en mijn shopverslaafde dochter doet inmiddels niet voor mij onder. Af en toe ruim ik mijn kast op en ik had een tijdje de policy dat er voor elk nieuw item een oude uit moest. Inmiddels klontert mijn kast alweer behoorlijk dicht en blijf ik doorshoppen, omdat ik net op dat truitje stuit dat ik al maanden zoek, of die broek in de uitverkoop toch echt maar een prikkie kost.

‘People friendly fashion pop up store’

In Den Haag opent vandaag een ‘People friendly fashion pop up store’ die oproept tot shoppen in de eigen kast. Onder het motto ‘trek het je aan’ willen de initiatiefnemers mensen bewust maken van wat ze nog in hun kast hebben hangen; kijk daar nog eens in voordat je weer wat nieuws koopt.

Praat mee

