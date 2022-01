’Waarom niet per direct iedere ziekenhuispatiënt voor opname testen?’

Hoe anders

„Vorige week maandag moest ik me om 07.00 uur melden in het ziekenhuis voor mijn bevalling. Het had wel iets; in het donker aankomen op een nagenoeg verlaten parkeerplaats. Bij de ingang mochten we gewoon doorlopen. Hoe anders was dat aan het begin van mijn zwangerschap, toen we nog bij diezelfde ingang aan een vragenlijst werden onderworpen en ons daarna een niet geheel duidelijk papiertje met nummertje in de handen kregen gedrukt.”

Verminderd toerekeningsvatbaar

„Niet veel later lag ik op een bed waar ik door een verpleegkundige aan het CTG werd gelegd om de hartslag van mijn kindje te controleren. Ook werd er bloed afgenomen. ’Wat nou als ik corona heb? Niemand hier weet dat dan’, vroeg ik haar – je moet het immers ergens over hebben. ’We gaan ervan uit dat je dat dan wel gezegd had’, was de – op zich logische – reactie. Nou denk ik ook dat ik het gezegd had, hoewel ik hoogzwanger en volledig klaar met alle ongemakken wel als verminderd toerekeningsvatbaar kon worden bestempeld.”

Goede vertrouwen

„Ik betwijfelde hardop of ’het goede vertrouwen’ dat de verpleegkundige in mij had wel voldoende was. Als je positief test, maar echt nul klachten hebt en eindelijk aan de beurt bent voor je misschien al wel twee of drie keer uitgestelde operatie, kan ik me zomaar voorstellen dat je denkt: ’De groeten met de eerlijkheid! Ik wil onder dat mes nu.’ En dat je dan dus misschien niets vertelt over die twee streepjes op je zelftest…”

PCR-test

„Het Radboudumc in Nijmegen gaat vanaf 6 januari alle patiënten die voor opname komen, onderwerpen aan een PCR-test. Het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam en het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam en omstreken doen dit al langer. Patiënten hoeven niet bang te zijn dat hun opname daardoor niet doorgaat; de test is bedoeld om patiënten op te sporen die zonder dat ze dat zelf weten het coronavirus bij zich dragen. Een goede manier om verspreiding van het virus in het ziekenhuis zoveel mogelijk tegen te houden.”

Veilig

„Word je positief getest, krijg je een aparte kamer. Prima toch? Je zal maar met je kwaal ellendig en wel in het ziekenhuis liggen en uitgerekend daar ook nog eens corona oplopen door je bedlegerige buurman of -vrouw naast je. Het verbaast me eerlijk gezegd dat dit niet al veel eerder gebeurde. Want als je ergens verwacht redelijk veilig te zijn, is het wel een ziekenhuis, toch? Niet alleen veilig voor patiënten, maar ook voor de zo broodnodige zorgmedewerkers.”

Vaccineren

„Vijf dagen na mijn bevalling kreeg ik een telefoontje. Het was het ziekenhuis: een van de verpleegkundigen die letterlijk naast me had gestaan was positief getest. En zo zie je maar dat je dus echt overal besmet kunt raken, niet alleen door andere patiënten dus, maar ook door zorgpersoneel. Ik deed een zelftest (negatief) en scrolde door de eerste foto’s van onze dochter. Daar lag ze, in de nek van de bewuste verpleegkundige die haar even daarvoor had aangekleed. Voor de zoveelste keer was ik zo blij dat ik me tijdens mijn zwangerschap had laten vaccineren.”

Fatale ellende

„We zijn inmiddels ruim een week verder en niet door haar besmet gelukkig. Het voorval werpt bij mij echter wel de vraag op of niet alleen patiënten, maar ook het zorgpersoneel niet standaard meerdere keren per week getest zou moeten worden. Anderhalve meter afstand houden is in veel gevallen namelijk echt niet te doen en voor de meeste patiënten zal een besmetting niet als positieve bijkomstigheid na ontslag worden ervaren of misschien zelfs wel door hun verzwakte gezondheid fatale ellende kunnen opleveren.”

Landelijk uitrollen

„Fijn dat het Radboudumc deze stap nu heeft genomen, maar moet ook dit niet gewoon per direct landelijk worden uitgerold? Als het doel is het aantal besmettingen te beperken, dan kan daar toch niets tegenin worden gebracht? Soms lijkt het wel alsof overal maatregelen sneller dan het geluid worden ingevoerd, maar over, in theorie, heel logische zaken een fles stroop wordt leeggeknepen. Ik snap dat niet. Maar goed, de woorden ’ik snap dat niet’ heb ik de afgelopen twee jaar wel vaker gebruikt. Ik ben benieuwd naar de reden…”