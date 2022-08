Recept voor verrukkelijke salade fattoush

Ingrediënten (voor 4 porties)

4 kleine komkommers

100g kerstomaten

1 bos radijzen

1 rode ui

3 lente-uien

1 granaatappeleen handvol groene kruiden (peterselie, dille, koriander, munt)

1 tl grof zeezout

1 g witte peper

50 g karnemelk

50 g olijfolie

30 g citroensap

20 g wittewijnazijn

5 g sumak

1 teen knoflook

2 Libanese broden of pitabroodjes

Bereidingswijze

Stap 1

Snijd de komkommers in blokjes en halveer de kerstomaten. Maak de radijzen schoon en snijd ze in blokjes. Pel de uien en snijd ze in dunne reepjes. Snijd de lente-uien grof. Klop de pitten uit de granaatappel met een houten lepel.

Stap 2

Meng alles door elkaar en doe er de gesnipperde kruiden bij. Kruid met zeezout en versgemalen peper. Meng de karnemelk met de olijfolie, het citroensap, de azijn en de sumak tot vinaigrette. Rasp er de knoflook bij.

Stap 3

Snijd het Libanese brood of de pitabroodjes in stukken en laat ze drogen in de oven op 160 °C. Breek ze in kleinere stukken. Schep de crackers door de salade.

Meer VROUW

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen. Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.