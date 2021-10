Zou je de voogdij over je huisdier delen na je scheiding?

Wat gebeurt er doorgaans met huisdieren na een scheiding? Een huisdier wordt in de wet gezien als object. Daarmee kan het een deel zijn van de inboedel. Volgens de Rijksoverheid wordt de inboedel tussen beide partners verdeeld op basis van de manier waarop ze getrouwd zijn: in gemeenschap van goederen of met huwelijkse voorwaarden. Als partners met een gemeenschap van goederen een huisdier nemen terwijl ze samen zijn, is het een deel van de inboedel en wordt een van hen verkozen als de juridische eigenaar. Bij huwelijkse voorwaarden is dit niet automatisch het geval, omdat partners daarbij samen afspraken maken bij de notaris voordat ze trouwen.

Soms komen ex-partners hier niet uit. Dan kan er een rechter bij betrokken worden. En zoals gebeurd is in Spanje, kan hier dus uitkomen dat de exen het dier moeten delen. Hierbij worden de kosten ook verdeeld.

Realitysterren Frank Jansen en Rogier Smit hebben in hun scheiding ook meningsverschillen gehad over hun hond Coco. De rechter heeft in hun geval bepaald dat de hond twee dagen per week mee mag met Rogier. De rest van de week is de hond bij Frank. Die vindt de situatie vooral vervelend voor Coco zelf, maar is niet van plan de strijdbijl te begraven, zegt hij tegen RTL Boulevard.

