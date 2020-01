Kost jouw huisdier handenvol geld?

Rekening

Dat de rekening van de dierenarts altijd schrikbarend hoog is, is niets nieuws. Toen mijn hond nog klein was, heb ik haar meerdere keren voor kleine dingen mee moeten slepen naar de dierenarts.

Dan was er een nageltje af, had ze opeens een raar bultje of moest haar tandsteen worden verwijderd. Dan at ze opeens te veel, of juist te weinig. Bedragen boven de honderd euro waren eerder regel dan uitzondering. Al waren we maar een kwartiertje binnen.

Praat mee

Om deze kosten binnen te perken te houden, kiezen baasjes voor een huisdierenverzekering van een paar tientjes per maand.

Wat vind jij? Slaan we door in onze liefde voor ons huisdier? Of heb jij je huisdier ook verzekerd voor het geval dat? En had je ook wel eens een flinke rekening na een bezoek aan de dierenarts? Praat mee!

