Wat vind jij van de geheime intocht van Sinterklaas?

Maar waar de intocht van Sinterklaas, tot dit jaar, een groot feest was met blije kinderen en een drukke menigte, is de jaarlijkse mijlpaal nu klein en ingetogen. Sinterklaas komt aan in een fictieve stad, waarbij de locatie niet is vrijgegeven, om grote groepen mensen te voorkomen.

Het is nog maar de vraag hoe dit feest eruit komt te zien vandaag. Toch is de intocht, net als elk jaar, gewoon weer op tv te bewonderen en de minister vraagt ook om vooral niet op zoek te gaan naar de plek, maar gewoon voor de televisie met een kop hete chocolademelk en pepernoten te gaan kijken.

Veel gemeenten hebben hun eigen intochten, die normaal op de zondag plaatsvinden, afgeschaft. Sommige gemeenten hebben alternatieven bedacht, zoals een auto die Sinterklaas door alle straten van een plaats rijdt, met een hoop lachende Pieten en pepernoten. Op deze manier krijgt Sinterklaas toch nog het warme welkom dat hij verdient.

De gemeente Schiedam heeft een actie bedacht voor alle kinderen:

