Al van kleins af aan wist presentatrice Olcay Gulsen (39) niet beter: haar vader sloeg haar moeder regelmatig in elkaar en het was aan haar en haar oudste zus om het gezin te beschermen. Het maken van de nieuwe tv-serie Olcay & huiselijk geweld, waarin ze in gesprek gaat met slachtoffers, was voor haar daarom een even confronterend als dankbaar proces.