’Niemand in mijn omgeving weet dat ik escortdame ben’

„Ik ben gelovig opgevoed; mijn ouders zijn Jehova’s getuigen. Twee jaar geleden ging mijn relatie uit.

Docent

Daarna ben ik twee dagen per week minder gaan werken. Ik merkte dat ik meer behoefte aan vrije tijd had, om mezelf beter te leren kennen. Ik wilde zelf bepalen wat wel en niet mag en niet meer leven volgens de regels van anderen.

Begin januari schreef ik me in bij een escortbureau. Eigenlijk als reactie op mijn brave opvoeding. Misschien wat extreem, maar voor mij voelde dit als een logisch stap.

Ik werk nu van maandag tot en met woensdag als docent en in het weekend als escortdame. Het leek me spannend. Ik wilde wat meer pit in mijn leven en je verdient in korte tijd veel geld. Met dat in mijn achterhoofd ging ik naar mijn eerste boeking.

De eerste ervaringen waren best positief. Vooral in het begin gaf het mij het ultieme gevoel dat ik de regie over mijn leven in eigen hand heb.

Losers

Nu, ruim een halfjaar later, vind ik het werk lang niet altijd even leuk. De dronken mannen die nauwelijks in staat zijn de voordeur te openen, zijn het ergst. Ik weet dan van tevoren al dat het dat uur niks gaat worden.

Tijdens carnaval werd ik geboekt door twee mannen. Eenmaal op de bestemming aangekomen, werd ik opgewacht in een carnavalsoutfit. Ze waren straalbezopen en achteraf bleek dat hun vrouwen nietsvermoedend boven in datzelfde huis lagen te slapen. Op dat soort momenten vind ik alle mannen losers.

Hakken

En laatst werd ik geboekt door een stelletje. De dame deed de voordeur open en ik zag dat ze schrok. Ze was groot en vrij fors, veel forser dan ik. Om haar op haar gemak te stellen, ben ik eerst met haar in gesprek gegaan. Ik vroeg wat ik kon doen om haar een plezierige avond te bezorgen. Op een gegeven moment zei ze: ’Ik voel me naast jou net een reus, ik wil graag dat je mijn hakken aantrekt.’

Het waren laarzen maat 42, vier maten te groot. Liep ik daar met veel te grote laarzen te stuntelen. Ik voelde me onwijs opgelaten, maar ik wilde dat niet laten merken. Want het echte werk moest op dat moment nog gebeuren.

Beneden peil

Ik ben ook weleens geboekt door een zwaar gereformeerde man op de Veluwe. Hij had geen tv en er lagen grote Bijbels op de keukentafel. Zijn streng gelovige vrouw was waarschijnlijk de hort op, want hij vroeg heel expliciet of ik niet per ongeluk iets liet liggen en dat ik alles goed moest opruimen.

Mijn respect daalt voor zulke mannen tot ver beneden peil. Dan vraag ik mij af ’Waarom doe ik dit?’ Maar de volgende dag is dat gevoel vaak weer weg. Ik vind het fijn om mensen een plezier te doen. Mannen zijn mij vaak heel dankbaar en genieten van de aandacht die ik geef.

Vriendinnen

Ik krijg vaak te horen dat ik niet het type ben dat een man van een escortdame verwacht. Mannen zijn onder de indruk van mijn intelligentie. De meeste escortdames zijn blijkbaar minder slim. Mannen vinden een goede gesprekspartner fijn en bedelen vaak om mijn 06-nummer. Maar dat krijgen ze natuurlijk niet!

In mijn omgeving weet niemand wat ik in het weekend uitspook. Als ik wereldkundig zou maken dat ik als escortdame werk, is de kans groot dat ik mijn ’hoofdbaan’ als docent kwijtraak.

Behalve die angst zit ik ook niet te wachten op de reacties van vriendinnen. Die begrijpen toch niet waarom ik dit ben gaan doen. Zelf ben ik er ook nog niet helemaal uit of dit is wat mij gelukkig maakt. Toch overweeg ik zelden om te stoppen. Want het is en blijft een spannende job.”

