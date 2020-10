Daghoroscoop 13 oktober

VANDAAG JARIG

Binnen uw familie of gezin kunnen de laatste jaren wat confrontaties of vervelende gebeurtenissen hebben gespeeld, maar die episode is bijna voorbij en wat er nog van rest, zal minder ingrijpend zijn. Tussen 14/5 en 29/7 mag u rekenen op leuke professionele kansen of vindt u een nieuwe baan.

RAM

U kunt onverwacht een gezellige ontmoeting hebben. Het zal u tot nadenken nopen over het lot en hoe klein onze wereld soms is. Een samenzijn met iemand van vroeger kan tot de conclusie leiden dat u uit elkaar bent gegroeid.

STIER

Een verandering van tempo stelt u in staat werk in te halen dat vorige week is blijven liggen. Er zal sprake zijn van optimisme als het gaat om studie of research. Omhels nieuwe procedures als u werkomstandigheden wilt verbeteren.

TWEELINGEN

Een speelse benadering van het leven zal invloed hebben op uw sociale en zakelijke handelingen. Liefde voor de jacht is waarschijnlijk aantrekkelijker dan de uitkomst ervan en kan u langs onvoorziene wegen leiden.

KREEFT

Emoties kunnen opspelen maar elke ruzie zal helpen de lucht te klaren. U doet misschien te veel uw best op sommige aspecten van het leven. Neem voor uw eigen bestwil af en toe rust. Een paar uur niets doen is goed voor u.

LEEUW

Een nieuw zakelijk voorstel kan voor opwinding zorgen. U bent in de stemming om er met de bal vandoor te gaan en snel op treden als en besluit eenmaal genomen is. Wel kan een meningsverschil ontstaan met iemand die u lief hebt.

MAAGD

Door u grootmoedig op te stellen kunt u omgaan met alles wat uw pad kruist. De noodzaak van een radicale verandering kan duidelijk worden. Een natuurlijk talent kan zich ontwikkelen tot een winstgevende zaak. Aarzel niet en begin.

WEEGSCHAAL

Geniet van een bezoek aan een schoonheidssalon of sauna en durf uw uiterlijk te vernieuwen. Neem een vertrouweling mee met wie u een wedstrijdje kunt aangaan wie bereid is de meest extreme verandering te ondergaan.

SCHORPIOEN

Veel draait vandaag om communicatie en er kan iets volkomen verkeerd gaan. Een afspraak kan op zich laten wachten ook al gaat de hele dag de telefoon. Zorg voor u de deur uitgaat voor een goed ontbijt.

BOOGSCHUTTER

Een angstgevoel over geld kan er de oorzaak van zijn dat u de dag met het verkeerde been begint. Het kan u echter ook de ogen openen en de rem zetten op te veel uitgeven. Beschouw het als een motivatie om meer te gaan verdienen.

STEENBOK

U zult het naar uw zin hebben. Vriendelijkheid en populariteit vieren hoogtij. Zelfs als u niet het gevoel hebt dat de wereld aan uw voeten ligt zullen de mensen om u heen plezierig zijn. Zoek contact met vrienden in het buitenland.

WATERMAN

U neemt liever geen risico’s maar de huidige situatie begunstigt een gedurfde houding. Toon u bereid een kans of strohalm te grijpen. Veranderende omstandigheden zorgen voor openingen die er eerder niet waren.

VISSEN

Een partner kan niet helemaal eerlijk tegen u zijn geweest. Ook al weet u dat, probeer niet te reageren of wraak te nemen. Tenzij u zeker weet dat u een eind wilt maken aan de relatie, zal dergelijk gedrag u geen voordeel bezorgen.