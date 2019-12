Daghoroscoop 23 december

VANDAAG JARIG

In financieel opzicht bevindt u zich in een voorspoedig tijdsbestek. Het zal u het overgrote deel van 2020 goed gaan; uw inkomen neemt toe. Kinderen kunnen uw autoriteit gaan betwisten en achter elk verzoek uwerzijds een vraagteken zetten. Ze kunnen ook een tijdje afstand van u nemen.

RAM

U bent vandaag perfectionistisch ingesteld. Dat zal positief uitpakken als u de laatste hand legt aan de vele kleine, doch belangrijke details die van het kerstfeest een gelukkige gebeurtenis kunnen maken. Wees in zaken oplettend en efficiënt.

STIER

Er lijkt sprake van opwinding en u kunt onder toenemende druk komen te staan. Neem niet te veel op de schouders en deel uw verantwoordelijkheden met anderen. Een confrontatie kan u in het defensief drijven. Misschien hebt u geen gelijk.

TWEELINGEN

Als u moet werken zult u zowel plezier hebben als op hoog niveau kunnen presteren. Uw efficiëntie zal u helpen bij uw werklast en bewonderende aandacht trekken. Sommigen kunnen extra geld verdienen met schrijven.

KREEFT

U zult weinig zin hebben om aan het werk te gaan, maar gesprekken en audities die vandaag plaats hebben zullen positief verlopen. Zorg dat u op tijd bent. Doe uw best om spanningen thuis of een meningsverschil uit de weg te ruimen.

LEEUW

Houd rekening met talloze gesprekken en veel komen en gaan, terwijl u zich liever zou bezighouden met uw plannen. Goede communicatie is een voorwaarde binnen samenwerking; wees zelf duidelijk en dring daarop ook aan bij anderen.

MAAGD

Stress kan toenemen; niemand is immuun voor de collectieve opwinding van deze dagen voor kerst. Als echte Maagd en uitstekend organisator zult u goed zijn voorbereid. Dus ontspan en maak tijd vrij voor een massage.

WEEGSCHAAL

U bent emotioneel sterk en beschikt over extra energie. Breng uw optimisme en enthousiasme over op anderen. Voeg vrije momenten toe aan uw drukke werkzaamheden, en breng orde in eventuele chaos, organiseer en coördineer.

SCHORPIOEN

Maak u niet te druk. Er spelen wat relationele kwesties waar u een antwoord op moet zien te vinden. Richt u op de toekomst en bedenk welke weg u moet volgen om die veilig te stellen. Als u dat weet kunt u uw doelen kiezen.

BOOGSCHUTTER

Een zakenontbijt of ander samenzijn met teamgenoten of de staf zal voor een prettige sfeer zorgen al kunnen zakelijke onderhandelingen uw tolerantieniveau op de proef stellen. Een bepaalde kwestie kan strijden met uw normen.

STEENBOK

Houd rekening met verrassingen. U kunt op het werk ineens ondervinden dat u het voor het zeggen hebt door iemands afwezigheid. Geniet van uw rol. Misschien kunt u een nieuwe trend in het sociale leven introduceren.

WATERMAN

Veranderende kosmische invloeden zullen voor afwisselende stemmingen zorgen. Vooruitgang kan worden onderbroken maar naarmate de dag vordert treedt verbetering in. Verwacht niet dat iedereen het met u eens zal zijn.

VISSEN

Leidt u een bedrijf vanuit uw huis dan kunt u op dit drukke moment tekenen van bloei zien. Gebruik het internet om diegenen te bereiken die in uw werk geïnteresseerd zijn en plaats advertenties in de lokale kranten.

