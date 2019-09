De paillettenprins bruist weer: Eigenlijk heet ik geen Roy!

Voordat we met het interview starten, vullen we samen met Roy zijn ‘paspoortje’ in. Als we om zijn volledige naam vragen, vraagt hij lachend: “Moet dat écht?”

“Niemand weet namelijk dat ik eigenlijk geen Roy heet. Officieel heet ik Johannes Franciscus Cornelius Donders, haha. Lekker oubollig, hè? Ik kom uit een katholieke familie, waarin het gebruikelijk is dat je meerdere doopnamen krijgt. En de eerste is dan gewoon je naam. Iedereen noemt me wel al vanaf mijn geboorte Roy, hoor. Maar dat is dus nergens vastgelegd.”

2018 was een heftig jaar voor je, waarin je veel bent verloren. Onder anderen je opa en oma…

“In november 2017 is mijn oma overleden en in januari 2018 mijn opa. Mijn oma was La Mama van de familie. Ik kon alles bij haar kwijt, ze gaf me altijd raad. Mijn opa is in de oorlog smokkelaar geweest en wond nooit ergens doekjes om.

Mijn zus en ik zijn eigenwijze ondernemers en hij kon dan soms zo lekker tegen ons ingaan. Iets wat we zo nu en dan ook echt nodig hadden. Mijn hele familie had het moeilijk met hun dood. We hebben mijn opa en oma zo veel ondersteund in hun laatste jaren, dat het heel gek was dat ze er ineens niet meer waren.

Bij mij kwam dat nogal hard aan, waardoor ik in een minder fijne periode belandde. Ik wil het geen depressie noemen, maar ik had wel tijd nodig om weer tot mezelf te komen. Ik was even klaar met alles en iedereen en wilde elke dag naar het kerkhof om te rouwen.

In de winkel kwam ik toen ook een stuk minder. Ik ging helemaal op in het verwerken van het verlies.”

En toen ging ook je relatie met Marvin uit…

“In september vorig jaar besloten we dat we niet meer samen verder wilden. We waren op een gegeven moment alleen nog maar ruzie aan het maken, terwijl dat daarvoor bijna nooit voorkwam.

We vlogen elkaar om de stomste dingen in de haren. Om het aankleden van een paspop in de winkel, bijvoorbeeld. Of dan wilde Marvin op vrijdag naar de bioscoop, terwijl ik liever op de bank wilde blijven liggen. Hop, ruzie.

Het leek mij daarom beter om ieder ons eigen weg te gaan. We haalden niet meer het beste in elkaar naar boven. Gelukkig zijn we als vrienden uit elkaar gegaan.”

Marvin heeft kort na jullie breuk in de media verteld dat jouw ouders zich ‘te veel met jou bemoeiden’ en dat het daarom is stukgelopen tussen jullie...

“In de eerste maand na de breuk zijn we niet altijd even lief voor elkaar geweest. Dit nieuws kwam uit die tijd. Toen ik dat las, heb ik meteen mijn ouders gebeld. Zij reageerden heel relaxed. ‘We weten zelf hoe het zit, laat het hangen,’ zei mijn moeder.

Ik heb daarom niet meteen naar Marvin gebeld, maar het even links laten liggen. Later hebben we erover gepraat en zei hij dat hij er spijt van had en uit frustratie had gehandeld. Ik heb het hem vergeven.”

Zien jullie elkaar nu nog weleens?

“Inmiddels gaan we al lange tijd weer normaal met elkaar om en zijn we vrienden. Daar ben ik heel blij om, want vierenhalf jaar relatie is niet niks. We hebben zoveel meegemaakt samen. Ik wil helemaal geen ruzie met hem.

Dus na die maand heb ik hem opgebeld en hebben we het uitgepraat. Nu gaat het goed. We kwamen elkaar pas nog tegen op de Tilburgse kermis. Toen hebben we met onze beide vriendengroepen in de kroeg gezeten. Superfijn dat het ook op die manier kan.”

Ben je alweer aan het daten?

“Toen ik net vrijgezel was, heb ik even twee maanden gedatet, maar al snel dacht ik: Roy, waar ben je mee bezig? Ik ben in deze fase van mijn leven helemaal niet op zoek naar een nieuwe vriend. Mijn focus ligt bij mijn werk.

Ik zou niet weten waar ik de tijd vandaan moet halen om een nieuwe relatie op te bouwen. En ik mis het nu ook niet. Niet dat ik een eeuwige vrijgezel blijf, hoor. Maar nu ligt de focus op mezelf.”

