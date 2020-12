’Sinterklaas is niet vermoord door een coronahufter, dat deed het virus!’

Sinterklaas is dood. Alsof 2020 nog niet dramatischer kon, wordt het op de valreep nog net een beetje erger. Afgelopen vrijdag kwam het trieste nieuws dat acteur Bram van der Vlugt - voor velen de enige echte Sinterklaas -, overleden is aan de gevolgen van het coronavirus. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar toen ik dat hoorde was ik er echt helemaal klaar mee. Sinterklaas, seriously?! Was dat nou echt nodig?

Naaistreek

Te zien aan de stroom verdrietige reacties was ik niet de enige die dit een ongelooflijke naaistreek vond. Van het virus dus, want dat is tenslotte wat Sinterklaas de das om heeft gedaan. Maar daar dacht niet iedereen zo over. ‘Trots op jezelf, niet-thuisblijvers?!’ gilde een kennis van mij op social media, ‘Jullie hebben Sinterklaas vermoord!’. Ik schrok me dood toen ik dat las. Sinterklaas vermoord? Daar zeg je nogal wat. En hoe kwaad, verdrietig en/of angstig je ook bent: zullen we elkaar gewoon even niet van moord gaan beschuldigen?

Naarmate de crisis langer duurt, de maatregelen steeds verder worden aangescherpt en de corona-moeheid groeit, zie ik ook de polarisatie steeds verder toenemen. En eigenlijk word ik daar angstiger van, dan van het virus. Ik hoor mensen zeggen dat als je iemand besmet met corona, je je ‘de rest van je leven schuldig moet voelen’. Dat je dan een ‘coronahufter’ bent die zich niet aan de maatregelen heeft gehouden.

Raadgever

Zoals altijd blijkt ook nu weer dat angst een heel slechte raadgever is. Want het is de angst die praat als er zulke heftige dingen uit je mond komen. Tenslotte is niemand erop uit om iemand anders te besmetten en/of in gevaar te brengen. Ook niet de mensen die zich misschien niet (altijd) aan de maatregelen houden.

En daarnaast: er zijn genoeg mensen die niks merken van een besmetting en dus ook helemaal niet weten dat ze eigenlijk in quarantaine hadden gemoeten. Wat als ik, tijdens mijn dagelijkse wandelrondje buiten, in mijn eentje, moet hoesten en onverwacht daarmee een voorbijganger besmet, omdat ik niet weet dat ik het virus bij me draag?

Wat als ik, vorige week op het schoolplein, een andere ouder heb geïnfecteerd? Is het dan mijn ‘schuld’ als die persoon ziek wordt of, god verhoede het, sterft aan het virus? Ben ik dan een moordenaar? Als dat de manier is waarop we voortaan naar elkaar gaan kijken, dan durf ik straks überhaupt niet meer naar buiten.

Schuld

Een vriendin van mij kwam een paar weken geleden bij mij op bezoek. Ze was gezond en we hielden netjes afstand. Twee dagen later kreeg ik een appje: ze had corona. Potentieel had zij dus mijn hele gezin kunnen besmetten. En zowel mijn dochters als ikzelf behoren tot de risicogroep. Was het dus haar ‘schuld’ geweest als wij ziek waren geworden? Had ik boos op haar moeten worden?

Natuurlijk niet. Zij wist op dat moment immers niet dat ze besmet was. Ze hield zich altijd aan de maatregelen, al maandenlang. Net zoals verreweg de meeste mensen. Toch kreeg ze corona en besmette ze dus onbewust potentieel weet ik veel hoeveel mensen. Weet je wat zich namelijk niet aan al onze regels houdt? Dat virus. Dat glipt overal tussendoor, hoe goed we ook ons best doen.

Oude man

Het is allemaal al moeilijk en beangstigend genoeg zonder dat we elkaar ook nog eens gaan beschuldigen van het omleggen van nationale iconen. Niemand heeft Sinterklaas vermoord. Sinterklaas was een heel oude man, die jammerlijk gegrepen is door een sluipmoordenaar die helemaal niemand had zien aankomen. En dat is heel verdrietig. Hoe hij het virus heeft gekregen, dat weten we helemaal niet.

Misschien heeft er iemand per ongeluk in zijn gezicht gehoest. Misschien kreeg hij het toen hij een blokje om ging. Misschien kreeg hij het in de supermarkt, van iemand die wel degelijk een mondkapje droeg. En misschien kreeg hij het van iemand die zich niet aan de maatregelen houdt. Maar weet je, het doet er helemaal niet toe. Sinterklaas is dood. Daar moeten we 2020 mee afsluiten en dat is al erg genoeg. Dag Sinterklaasje.