Daghoroscoop 10 januari - Sterrenbeeld Tweelingen: ’Een vroegere geliefde kruist je pad, pas op!’

VANDAAG JARIG

Jouw vriendenkring gaat dit jaar tot een andere categorie behoren en dat proces zet zich een paar jaar voort. Die nieuwe vriendschappen ontstaan via financiële contacten en jij zult je steeds meer thuis voelen onder rijke kennissen, die je bovendien kunnen helpen jouw financiën beter te organiseren.

STERRENBEELD RAM

Als je huis te koop staat, kun je deze week een aanbod krijgen. Denk erover na, ook al ligt het misschien lager dan je in jouw hoofd hebt. Hoewel zelden gehonoreerd, kan vrijwilligerswerk toch de weg plaveien naar een betaalde baan.

STERRENBEELD STIER

De relatie met een broer of zus verbetert als je bereid bent je te verplaatsen in diens situatie. Het leven zou een saaie bedoening zijn als iedereen hetzelfde denkt, dus leg de oogkleppen terzijde. Maak jouw leven niet onnodig gecompliceerd.

Je zult het meest productief zijn als je buiten de schijnwerpers blijft. Iemand die je liever ontloopt kan blijven proberen jouw aandacht te trekken. Blijf bij hetgeen dat jij je hebt voorgenomen. Pas op als een vroegere geliefde je pad kruist.

STERRENBEELD KREEFT

Wat je ook gaat doen, jij zult je moeten aanpassen, dus maak het jezelf niet te lastig door eigen wensen door te drammen. Geef je grenzen aan als mensen steeds weer een beroep op je doen. Dat hoeft niet onaardig te klinken.

STERRENBEELD LEEUW

Oprechte toewijding zal jouw carrière gunstig beïnvloeden en je kansen verbeteren. Elke stap die je nu verder komt zal je niet meer worden afgenomen. Bestrijd het gevoel in de liefde tekort te schieten; je bent wie je bent.

STERRENBEELD MAAGD

Door toekomstplannen met vrienden te bespreken, zul je ze in een beter perspectief gaan zien. Blijf oplettend in alles wat je doet. Je liefdeleven wordt boeiender als je de basis versterkt en verbreedt. Houd derden buiten jouw relatie.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Je kunt een flinke trede stijgen op de maatschappelijke ladder als je subtiel bent. Durf jezelf te pushen, maar blijf bescheiden. Liefde kan diepe emoties oproepen. Maak niet de fout jouw huidige partner te vergelijken met een ex.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Jouw sociale leven kan je dagelijks bestaan dwarsbomen. Laat je niet verwijderen van beminden; je bent alleen gelukkig als je leven in evenwicht is. Een kleine erfenis kan de deur voor je openen naar een beter bestaan.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Het behartigen van andermans zaken is niet echt iets voor jou, maar als je het zorgvuldig doet kan er eigenlijk niets mis gaan. Een relatie kan op een prettige manier worden voortgezet als beperkingen worden doorbroken.

STERRENBEELD STEENBOK

Een origineel idee is met geduld en discipline te verwezenlijken, maar goede voorbereiding is essentieel. Luister naar kritiek van mensen die met je meedenken. Je wordt beloond voor datgene waarvoor jij je inzet. Blijf integer.

STERRENBEELD WATERMAN

Je zult gemotiveerd zijn om die dingen te doen die je hebt laten liggen. Een liefdesrelatie kan echter wankelen door aspecten die niet eerder aan het licht kwamen. Besef wat je op het spel zet als je een huwelijk laat ontsporen.

STERRENBEELD VISSEN

Een brief kan arriveren en goed nieuws bevatten. Vergiftig jouw leven niet door langer wrok te koesteren tegen de maatschappij of iemand in het bijzonder. Vraag mensen die je bekritiseren om zich met hun eigen zaken te bemoeien.

