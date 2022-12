Recept van Jonnie en Thérèse: kippendij, spar en pijnboompitsaus

Ingrediënten (voor 8 personen)

2 kg kippendijen, zonder bot

Voor de marinade:

1 ui

2 tenen knoflook

2 Spaanse pepers, in halve maantjes

2 el geraspte verse gember

50 g bruine basterdsuiker

1 el sambal badjak

200 g ketjap manis

50 g olijfolie

15 g zout

½ citroen, sap en geraspte schil

8 sparrentakken, gestript met een punt eraan geslepen (laat aan de achterkant een paar takjes met naalden zitten)

Voor de pijnboompitsaus:

250 g kippenbouillon

400 g kokosmelk

400 g pijnboompitten, geroosterd

6 stengels citroengras, in ringen

1 el sambal

2 el gembersiroop

½ limoen, geraspte schil en sap

1 teen knoflook, gehakt

30 g sojasaus

3 el ketjap manis

Voor de krokante kippenhuid:

300 g kippenhuid (poelier)

1 l water

30 g zout

Extra:

50 g pijnboompitten, geroosterd

Bereidingswijze

Stap 1. Maak de marinade: snipper de ui, hak de knoflook fijn en snijd de Spaanse pepers in halve maantjes. Meng alle ingrediënten voor de marinade in een kom en leg de kippendijen er een nacht in.

Stap 2. Maak de pijnboompitsaus: maal de pijnboompitten in een keukenmachine tot een gladde pasta. Doe alle ingrediënten voor de saus in een pan, breng ze langzaam aan de kook en haal van het vuur. Mix met een staafmixer en laat dit afgedekt ongeveer een uur staan. Mix de saus nogmaals met de staafmixer en giet door een fijne zeef. Nog een keer mixen en klaar!

Stap 3. Maak de krokante kippenhuid: breng het water met het zout aan de kook en voeg de kippenhuid toe. Kook dit in ongeveer 20 minuten gaar, tot de huid zonder al te veel moeite uit elkaar te scheuren is. Giet het vocht af en dep de huiden droog. Zet de oven op 160 graden heteluchtstand.

Stap 4. Leg bakpapier op een bakplaat en spreid de huid erop uit. Leg er nog een laag bakpapier op en een bakplaat en bak de huid in 1-1½ uur krokant. Haal de huid uit de oven en laat het vet uitdruipen op keukenpapier. Hak tot een grove crunch zodra ze zijn afgekoeld.

Stap 5. Gril de kip: rijg de dijen aan de stokjes. Gril de kip aan beide kanten 3 minuten op een gesloten barbecue op 200 graden. Serveer met een flinke schep pijnboompitsaus erover. Maak af met de geroosterde pijnboompitten, krokante kippenhuid en verse sparrentopjes.

Tip

Sparrentakken zijn niet echt lekker om te eten, maar er zit wel een heerlijke geur aan. Als je een sparrentak gebruikt als satéprikker, geeft je stokje direct ook smaak aan de kip. Jonnie deed dat altijd op verjaardagsfeestjes. Succes verzekerd!

Aan de slag

Dit recept komt uit het kookboek Jonnie & Thérèse Thuis. Hierin staan de gerechten die de Boertjes thuis graag op tafel zetten – gewoon doordeweeks, of als er iets te vieren valt. En – heel belangrijk – waar iedereen mee aan de slag kan. (WBooks, € 29,95)

