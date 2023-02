Praat mee: Moeten kinderen na een scheiding automatisch evenveel bij de vader als de moeder zijn?

Het onderzoeksbureau volgde vanaf 2021 dertig stellen met kinderen die een complexe scheiding doormaakten. Vaak hebben ouders in zo’n situatie elk een eigen advocaat, maar voor dit onderzoek werd er per stel één gezinsadvocaat ingezet.

Natuurlijke verzorger

De meeste stellen wisten, dankzij de gezinsadvocaat, een compromis te sluiten. Wel blijkt dat vaders vaker dan moeders moesten inleveren op hun wensen. „Het Nederlandse systeem gaat er nog steeds impliciet van uit dat de moeder de meest natuurlijke verzorger is”, verklaren de onderzoekers.

Daarnaast zijn er bij dergelijke scheidingen voornamelijk vrouwelijke hulpverleners betrokken. Deze vrouwelijke omgeving zou er volgens de onderzoekers toe kunnen leiden dat moeders onbewust worden bevoordeeld.

Somber

Uitspraken over omgangsregelingen of een woonplaats blijken dus vooral in het voordeel van de moeder uit te vallen. Bij de mannelijke deelnemers leidde dit tot klachten als angst en somberheid. Tijdens de scheiding waren zij dan ook aanzienlijk somberder en gestrester dan vrouwelijke deelnemers.

Hart van Nederland meldt dat vaders al jaren klagen over het feit dat zij slechter af zouden zijn bij vechtscheidingen. Hoogleraar familie- en jeugdrecht Paul Vlaardingerbroek stelt echter wel dat rechters steeds meer oog krijgen voor de positie van vaders.

Praat mee

